Un ibicenco en ‘Alba’, la historia de una violación múltiple

En el reparto de la nueva serie de Atresmedia ‘Alba’ hay presencia ibicenca. El joven actor Daniel Tomás Ferrer (Ibiza, 1993) tiene un pequeño papel en este drama protagonizado por Elena Rivera y Eric Masip, que aborda la historia de una violación múltiple que recuerda a casos como el de La Manada.

Tomás aparece en los dos primeros capítulos de esta ficción española, que se estrenó el pasado 28 de marzo en Atresplayer Premium y que es, como él mismo comenta, una adaptación de la exitosa telenovela turca ‘Fatmagül’.

El actor ibicenco interpreta a un joven que está en una despedida de soltero con sus amigos en una discoteca y que trata de ligar de malas maneras con la protagonista, Alba,«increpándola y molestándola». El personaje al que da vida Elena Rivera se enfada y al final echan a la pandilla de chicos fuera del local. Esta escena en la que interviene el ibicenco se pudo ver la semana pasada en la serie, que consta de trece capítulos que se emitirán primero en la plataforma de pago de Atresmedia y posteriormente en Antena 3.

Tomás viajó de Ibiza a la península en junio de 2020 para rodar un día en Madrid y dos en Villajoyosa, en Alicante. Cuenta que la experiencia fue «increíble» y que hizo buenas migas con algunos de los actores. «Nos acogieron muy bien. Yo me lo pasé como un niño pequeño y no me puse nada nervioso», destaca del rodaje, que, comenta, se llevó a cabo con muchas medidas de seguridad para evitar contagios de coronavirus.

Primer papel

El de ‘Alba’ es el primer papel que interpreta en la pequeña pantalla Tomás, que lleva soñando desde los 14 años en convertirse en actor. El camino no ha sido fácil.

Este joven de 27 años no había pensado nunca en dedicarse a la interpretación hasta que en tercero de ESO tuvo que elegir entre matemáticas aplicadas y teatro como asignaturas optativas. Se decantó sin dudarlo por el arte dramático. Un amigo y su madre fueron los que le animaron a que sacara partido «a su vena payasa». En cuanto pisó un escenario para interpretar el papel protagonista de la obra de teatro de final de curso, el Arlequí de ‘El criat de dos amos’, de Carlo Goldoni, empezó a picarle el gusanillo de la interpretación. Tanto que al año siguiente se apuntó a los cursos de teatro que se impartían en Can Ventosa y dos años después comenzó a hacer obras con el Grup Amateur de Teatre (GAT). «Merche Chapí (directora del GAT) fue la primera que confió en mí dándome la oportunidad de actuar», resalta ,muy agradecido, Tomás.

Con la mente puesta en estudiar arte dramático, se fue con 18 años a Inglaterra para aprender inglés y ahorrar dinero con el objetivo de financiarse la formación. Estuvo casi tres años allí. Luego regresó a Ibiza y cuando ya estaba decidido a viajar a Madrid para empezar a estudiar, una enfermedad le impidió durante seis meses moverse de la isla. Tras recuperarse, tenía programado participar en una obra de teatro del GAT, pero se tuvo que suspender. Tomás reconoce que en ese momento estuvo a punto de tirar la toalla. De hecho, se marchó a Canarias para abrir una cafetería. «Al cabo de un año vendí el negocio y ya me decidí a viajar a Madrid para estudiar arte dramático», señala.

Gracias a Instagram

Tenía 24 años cuando se apuntó a la escuela Work in Progress. Allí se ha estado formando hasta el año pasado. «Cuando estalló la pandemia regresé a Ibiza y seguí las clases online a través de Zoom», explica. Durante el confinamiento estuvo cada día grabando escenas en casa con su móvil y preparando self-tapes con la idea de encontrar cuanto antes una agencia que le representara. Lo consiguió en mayo del año pasado, en plena pandemia. Fue entonces cuando Kailash le propuso ser su representante y cuando se fijaron en él Eva Leira y Yolanda Serrano para interpretar un papel en ‘Alba’. Estas reputadas profesionales, directoras de casting de series tan conocidas como ‘La casa de papel’, pusieron un post en Instagram invitando a la gente a enviarles vídeos interpretando un monólogo. Tomás lo hizo y al cabo de un mes le llamaron. «Conseguir un papel en ‘Alba’ en estos tiempos me da dado mucho ánimo y sigo en Madrid en busca de nuevas oportunidades», afirma el actor ibicenco, que participará en verano en un largometraje en el que, adelanta, será uno de los protagonistas.