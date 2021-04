Cs ya presiona y avisa de que el futuro de Cardona se debe decidir antes del pleno

La junta de Ciudadanos de Sant Antoni se reunió anoche y tomó «una decisión», aunque no la harán pública hasta «un día antes del pleno» a la espera de que «todo el mundo reflexione» y «los implicados tomen una decisión», según el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín. De momento, el concejal de Ciudadanos asegura que es «complicado justificar una acción así», en referencia a la construcción de la piscina sin licencia siendo concejal. En este sentido, el segundo teniente de alcalde puntualiza que «un concejal tanto si está en el equipo de gobierno como en la oposición representa a los ciudadanos». «Esto lo dice todo», señala, en respuesta a la justificación del alcalde, Marcos Serra, para descartar la dimisión de Cardona a pesar de que éste le ha puesto su cargo a disposición.

En concreto, el alcalde dijo, en declaraciones a Diario de Ibiza, que descartaba por ahora la salida de Xico Cardona porque construyó la piscina ilegal cuando ejercía de concejal en la oposición. «No aceptaría nunca una infracción estando en el gobierno», aseguró Serra, que también dijo: «Me sabría mal que por una infracción urbanística de una piscina que cometió antes de gobernar tuviera que prescindir de él».

Al ser preguntado sobre si este motivo, la construcción ilegal de la piscina siendo concejal, no es suficiente para dimitir, el concejal de Cs responde: «No es el momento de expresar lo primero que me saldría. Lo que yo pienso lo diré más adelante. Tenemos que estar tranquilos y tomar una decisión antes del pleno. No quiero que sea el pleno de la vergüenza con todo el mundo en contra de una persona. No se lo merece».

El coordinador insular de Cs, Javier Torres, deja la decisión en manos de la agrupación de Sant Antoni pero agrega que «si alguien ha hecho algo mal deberá asumir las consecuencias».

El primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, el otro socio del tripartito, prefiere esperar y someter a decisión de su partido su postura sobre si Cardona debe abandonar el equipo de gobierno. Todo apunta a que los dos socios esperan que sean el alcalde o el propio Cardona los que asuman que la situación es insostenible.

Pendientes de una inspección

El presidente insular del PP, José Vicente Marí Bosó, señaló que el alcalde quiere «esperar» a que los servicios técnicos comprueben la infracción cometida por Cardona «para adoptar decisiones». «Parece que hay una infracción urbanística, que lo ha reconocido y que ha puesto su cargo a disposición, lo cual le honra», se limitó a decir Marí Bosó. Cardona no respondió ayer a las llamadas de este diario.

Asimismo, tanto el grupo PSOE-Reinicia como el de Unidas Podemos pidieron ayer ya la dimisión de Cardona. «El concejal infractor no puede presentarse en el pleno siendo todavía miembro de esta Corporación», destaca el comunicado de PSOE-Reinicia, al tiempo que tacha de «inaceptables» las declaraciones del alcalde. «Que la primera decisión del alcalde, después de asumir Urbanismo, sea proteger a un infractor, es una vergüenza para nuestro Ayuntamiento», recalcan, al tiempo que señalan que en el pleno pedirán al alcalde «una disculpa pública por sus sonrojantes declaraciones» y que especifique cada una de las actuaciones que se harán para «restituir la legalidad urbanística y sancionar al concejal».

El PSOE exige a los socios del PP que no «sean cómplices»

El grupo PSOE-Reinicia exige, a través de un comunicado, a Proposta per Ibiza y Ciudadanos, socios de gobierno del PP en Sant Antoni, que «no sean cómplices de esta bochornosa situación y que tomen decisiones». «Un pacto que protege y justifica a infractores urbanísticos es una vergüenza para nuestro municipio», advierte. También critica que se «ha vuelto a las peores épocas del PP, amparando e incluso alentando ilegalidades urbanísticas». «Consideramos urgente restituir la credibilidad del Ayuntamiento ante los ciudadanos, que ha quedado por los suelos por culpa de Marcos Serra», dice el comunicado socialista, que agrega su «compromiso por trabajar por un cambio de rumbo en el Ayuntamiento».

Por su parte, Unidas Podemos asegura estar «asombrado» ante la negativa del alcalde, Marcos Serra, a aceptar la renuncia de Cardona. «El PP cree que puede hacer lo que quiera sin asumir responsabilidades, como ha hecho durante más de 30 años de gobierno en Sant Antoni. Pedimos a Ciudadanos y PxE que no lo permitan», destaca.