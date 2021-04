Los 5.000 anticuerpos de Bruno, el primer bebé inmunizado de Ibiza

Aunque el Área de Salud de Ibiza y Formentera aún tiene que confirmarlo, cabe la posibilidad de que se trate del primer bebé nacido con anticuerpos frente al coronavirus en España después de haber vacunado a la madre. En Can Misses tienen constancia de varios casos en otros países, como Reino Unido o Estados Unidos, pero no han encontrado ninguno publicado en España hasta el momento.

En Ginecología llevaban varios días a la espera de conocer el resultado de la serología del recién nacido, que se realizó en el laboratorio del Hospital Son Espases en Mallorca. Allí se envió una muestra de sangre de cordón umbilical recogida durante el alumbramiento, narra la ginecóloga, que señala que el protocolo establece que todas las serologías postvacunación se hagan en el hospital de referencia «ya sea de un bebé recién nacido, de una mamá o de una persona vacunada». «Se podría pinchar para el análisis al bebé, pero da pena, así que en el momento de nacer, igual que sacamos sangre del cordón para una donación o para conocer el RH, sacamos un poquito para cuantificar los anticuerpos», comenta Gascón.

Vacuna en el tercer trimestre

Decidieron hacer esta prueba porque la madre, anestesista de Can Misses, se había vacunado contra el coronavirus durante el tercer trimestre del embarazo y eso, según la literatura científica, podría suponer que el pequeño naciera, también, inmunizado. «La madre tiene una tasa de unos 8.000 anticuerpos y el bebé, de 5.000. Son unas tasas protectoras muy buenas», afirma la coordinadora obstétrica del hospital público ibicenco. «Esto confirma que cuando administras la vacuna en el tercer trimestre induce a que el bebé empiece a fabricar anticuerpos y que en el momento del parto tenga unos niveles protectores frente al covid», continúa.

De momento, se desconoce cuánto tiempo les durarán los anticuerpos a la madre y al recién nacido. «Es una incógnita más de esta enfermedad», comenta la ginecóloga, que defiende la vacunación contra el coronavirus de las embarazadas: «La Agencia Española del Medicamentorecomienda vacunar a las gestantes con Pfizer o Moderna. AstraZeneca es compatible con la lactancia, no hay estudios suficientes en mujeres embarazadas, pero sí en lactantes». Es lo que le recomendaron a su compañera, la madre de Bruno, cuando, en plena campaña de vacunación de los sanitarios, les preguntó qué debía hacer. «Le aconsejamos que se la pusiera», indica Gascón antes de destacar que esta anestesista no ha sido la única gestante que trabaja en el Área de Salud que se vacunó. De hecho, están también a la espera de saber si estos otros bebés han nacido también con anticuerpos frente al covid. «Baby boom fuera de aquí no lo sé, pero en el hospital parece que sí lo tenemos», bromea.

En el servicio confían en que se pueda hacer un seguimiento del nivel de anticuerpos, tanto de la madre como del bebé, para comprobar cuánto tiempo se mantienen. «Sería ideal», comenta. Para ello, indica, sería necesario hacerles otras serologías dentro de «tres o cuatro meses».

¿Qué hago si estoy embarazada y me llaman para vacunarme?

Si una mujer embarazada recibe la llamada para citarla para ponerse la vacuna contra el coronavirus debe indicarlo en ese mismo momento, explica la coordinadora obstétrica de Can Misses Raquel Gascón, que señala que «lo lógico» en ese momento es que la citen en los dispositivos en los que se administran las dosis de Moderna o Pfizer.