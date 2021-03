El uso de las mascarillas en las playas no será obligatorio en Baleares siempre y cuando se pueda guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros entre los diferentes núcleos de convivencia. Así lo ha explicado Patricia Gómez tras la reunión del Consejo Interterriotial de esta mañana, en la que la ministras de Sanidad, Carolina Darias, ha admitido que la ley publicada ayer en el BOE ha quedado "descontextualizada".

Carolina Darias ha explicado que la conocida como "Ley de Nueva Normalidad" fue redactada en junio del pasado año como un Decreto Ley pero que, dado que en el Congreso se decidió que debía tramitarse con un Proyecto de Ley, su aprobación se ha dilatado en el tiempo por lo que algunos aspectos han quedado "descontextualizados". Ante esta situación, la ministra ha propuesto a la Comunidades Autónomas trabajar en una única propuesta técnico-jurídica para modificar la normativa, "siempre que haya consenso".

Mientras tanto, la consellera de Salud ha asegurado que, tras consultar con sus servicios jurídicos, la normativa actualmente vigente en Baleares "no se ha visto superada", por lo que por ahora la situación en las islas no cambiará y, entre otros aspectos, el uso de las mascarillas no será obligatorio en las playas siempre y cuando se pueda guardar la distancia mínima de seguridad.