El alcalde de Sant Antoni asume Urbanismo para cerrar la crisis con sus socios

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, asumirá la gestión directa del departamento de Urbanismo y Actividades en detrimento del concejal Miguel Ángel Costa, cuya función en el Ayuntamiento se limitará a dirigir las áreas de Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana, así como la Oficina de Atención al Ciudadano. María García, Miguel Tur y María Ribas ceden a Costa sus nuevas funciones.

No se han alcanzado dos años de mandato y el Ayuntamiento de Sant Antoni ya lleva tres responsables distintos de Urbanismo, Primero fue Javier Jiménez, que dimitió meses después de asumir el cargo, y luego Miguel Ángel Costa.

La crisis de gobierno abierta por los socios del PP (Proposta per Ibiza y Ciudadanos) por «el atasco» en Urbanismo y los problemas de divergencias entre técnicos, como en el caso de las casas de madera de Can Germà, las obras del Bambuku o el intento de legalización de seis naves industriales, han obligado al alcalde a dar este paso.

Con este cambio, Serra trata de cerrar la crisis, aunque de momento sólo sirve para ganar tiempo, ya que el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, dijo recientemente en una entrevista con este diario que a mediados de año someterá a consulta en su partido (PxE) la continuidad del pacto de gobierno.

«Tengo los pies en el suelo y sé lo que soy capaz de arreglar. [Urbanismo] no es que me venga grande, sino muchas talles grandes» José Ramón Martín - Concejal de Ciudadanos

El segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, de Ciudadanos, fue el que planteó que fuera el alcalde quien dirigiera directamente Urbanismo. Por contra, el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de PxE, era partidario de que fuera Martín el que se pusiera al mando de Urbanismo, aunque este se negó desde el primer momento. «Tengo los pies en el suelo y sé lo que soy capaz de arreglar. [La concejalía de Urbanismo] no es que me venga grande, sino muchas talles grandes», confiesa el concejal de Cs.

Por contra, Joan Torres entiende que debía ser el edil de Ciudadanos porque en casi dos años de mandato «se ha avanzado muy poco» en el departamento de Urbanismo, que sigue igual de «atascado» que en el anterior. También dice que él no debía asumir esta función porque no puede gestionar «más competencias» ni tampoco «desprenderse» de ninguna de ellas porque «hay muchas cosas que están en marcha y que están funcionando suficientemente bien», según justifica. En el pasado mandato y hasta los últimos cuatro mandatos, fue su partido el que gestionó esta área.

Por su parte, el alcalde asegura que los problemas de Urbanismo se solventarán cuando se pueda contar con «más personal y horas de dedicación». En este sentido, Serra indica que no tiene problema alguno «en duplicar o triplicar» sus horas de trabajo en el Ayuntamiento para resolver el atasco que sufre el departamento. «El trabajo no me preocupa», indica, al tiempo que destaca que ya se ha mejorado recientemente la dotación de personal del departamento con una nueva jurista. Se está pendiente ahora de la entrada de un ingeniero técnico y de dos arquitectos. En este último caso se está a la espera de la revisión de los exámenes.