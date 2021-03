Ibiza recupera el tradicional Domingo de Ramos

Eivissa ha recuperado hoy la tradicional celebración de Domingo de Ramos, que en 2020, al estallar la pandemia, fue reducida a una simple misa sin fieles presentes ni procesión, como todas las celebraciones de Semana Santa. No se bendijeron entonces las palmas de los parroquianos, una de las razones por las que apenas se han visto colgadas de los balcones ibicencos durante el último año. Algunas cofradías encargaron entonces decenas de palmas que, debido al confinamiento, fueron guardadas con la esperanza de poder utilizarlas este año, pero la mayoría se pudrieron.

Media hora antes del comienzo de la misa de las 10.30 horas, miembros de la cofradía del Santo Cristo Yacente descargaron decenas de ramas de olivo en la entrada del templo para que pudieran cogerlas gratuitamente los asistentes. «Este año no hemos comprado palmas, de las que solemos adquirir unas 60 cada Semana Santa. No nos hemos atrevido, pues con tanta incertidumbre no sabíamos qué pasaría finalmente, si se celebraría o no la misa de Domingo de Ramos y si vendría suficiente gente ante la reducción del aforo al 50%», según ha explicado Mercedes Escandell, capataz de la cofradía.

Sobraron ramas de olivo, pues sólo han asistido 40 personas a la misa presidida por Enrique Torres Riera, párroco de la iglesia de Santa Cruz y canónico de la catedral. Torres llegó al templo con dos ramos primorosamente trenzados: «Son de amigos que no han podido venir porque están fuera de la isla». Bendición por encargo. Los ha depositado sobre el altar. Sólo se han visto cuatro ramos más: tres de sendas familias de la cofradía del Santo Cristo Yacente y otro de una mujer que ha llegado tarde, al final de la misa.

Mercedes Escandell recuerda los años en que compraron un burro para celebrar con el mayor realismo posible la procesión de la borriquita, que partía de Santo Domingo y llegaba a la catedral. Hoy no ha habido procesión, todos (religiosos y fieles) portaban mascarilla y la bendición de los ramos se ha hecho a distancia. Enrique Torres ha atravesado la nave del templo por su pasillo central, lanzando a diestra y siniestra el agua bendita con el hisopo. Algunos se han acercado a ese pasillo para que les llegara alguna gota de agua.

Antes de la pandemia, en Jesús se llegaban a repartir «más de 400 palmas» artesanales

En comparación con la catedral, la parroquia de Jesús se ha llevado esta mañana la palma. Se completó el aforo del templo, 75 personas sentadas. El párroco, Pedro López, también ha bendecido a distancia los ramos con el hisopo y el acetre, concretamente desde el presbiterio (este redactor da fe de que ha dispersado el agua en un radio considerable), para luego dirigirse raudo y directamente, sin parada alguna, a la puerta de la iglesia, donde aguardaban varios devotos que se habían acercado con sus palmas y que no habían podido entrar al templo al estar lleno. López les había avisado previamente de que saldría a bendecir los ramos en cuanto cumpliera el rito en el interior.

Al contrario que en la catedral, en Jesús han comprado 60 palmas a los Hermanos García Magallón, una empresa especializada de Elche, que además ha preparado una palma que ha sido depositada en la capilla de la Virgen.

José Ribas, sin embargo, se la hizo él mismo. Tardó aproximadamente una hora en acabar los finos trenzados, poco tiempo gracias a la práctica adquirida durante toda la vida y, especialmente, los últimos 20 años. Porque antes de la pandemia, en Jesús llegaban a repartir «más de 400 palmas» artesanales, reducidas este año a sólo 60.