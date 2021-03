Ben Goldsmith: «Hemos gastado ya un millón de euros en preservar Ibiza»

«Ya no basta con preservar; hay que restaurar la naturaleza» Ben Goldsmith

En esta entrevista, Goldsmith (que también está contratado por el Gobierno británico como consejero del departamento de Medio Ambiente) demuestra que un nuevo modo de hacer ecologismo se está imponiendo en la isla, gracias a la participación económica de muchos residentes extranjeros que realizan aportaciones económicas anuales para sostener estas actividades medioambientales. La misma fórmula de Ibiza Preservation está siendo replicada en otros 14 puntos del planeta.

¿Cree que se está realizando una gestión correcta del medio ambiente en Ibiza?

No conozco mucho la realidad de las islas. He tenido la suerte de estar tres veces en Ibiza, dos en Mallorca y una en Menorca. Y he visto que son islas muy diferentes. Cada una de ellas, a su propia manera, es un paraíso. Me encanta Ibiza. Me sorprendió ver que la mayoría de la parte terrestre de la isla aún conserva su estado natural, sobre todo la parte del norte, los cultivos del interior, con sus almendros... En Gran Bretaña tenemos la imagen o la impresión de que toda la costa española ha sido arruinada por la construcción. También se han perdido muchas zonas húmedas en España. Pero Ibiza todavía es un paraíso. Cuando estuve allí vi playas limpias y una gran cantidad de posidonia entre Ibiza y Formentera aún en buen estado. Se ha perdido una parte, pero aún queda mucha. Vi que todavía hay mucha naturaleza en Ibiza por la que merece la pena luchar. También hablé en la isla con varias ONG ecologistas y vi que hay muchas amenazas derivadas de la gran cantidad de turistas que llegan. Lo que yo quería hacer es hablar con la gente que vive en Ibiza (españoles, ingleses, alemanes...), personas que amen la isla, y convencerlos para que donen un poco de dinero todos los años a las ONG y a las personas que trabajan duramente para la naturaleza de Ibiza. Se trata de que la isla se convierta en un modelo para el mundo en cuanto a sostenibilidad.

¿Cómo surgió la idea de crear Ibiza Preservation?

En uno de mis viajes a Ibiza, yo estaba con un amigo mío, español, en un lugar del norte de la isla y me comentó: ‘¿Sabes, Ben? Dentro de quince años Ibiza será como Torremolinos, todo lleno de construcciones’. Me explicó que estaban construyendo por todas partes, que se estaba terminando el agua del subsuelo, que la posidonia era destruida, que vienen demasiados turistas en verano... Decía que hay tantas amenazas sobre la isla que no había nada que hacer. Yo le dije que, si buscábamos, encontraríamos a mucha gente que ya estaba trabajando en relación a esos temas para preservar la naturaleza de la isla. Pero que probablemente esa gente no tendría mucho dinero, porque estarían trabajando para sostener a sus familias y dedicándose a su pasión únicamente los fines de semana. Pero si pudiéramos reforzarlos con un poco de dinero, veríamos unos cambios enormes. Este amigo se puso en contacto con sus conocidos españoles de la isla, yo hice lo mismo con los ingleses y con algún alemán, y se formó un grupo, cuyos componentes acordaron aportar dinero cada año (5.000 o 10.000 euros, por ejemplo). También hablamos con algunos de los hoteles y restaurantes y ellos decidieron aportar un euro por cada comida que vendieran. El primer año ya conseguimos reunir unos 80.000 euros mediante estas fórmulas. Y este último año creo que ya se han logrado unos 300.000 euros. De modo que, finalmente, a lo largo de diez años hemos donado más de un millón de euros a las ONG y a las personas que luchan por la naturaleza en Ibiza.

Eso es mucho dinero...

Sí. Por ejemplo, a la Alianza Mar Blava la apoyamos desde el primer momento y finalmente ganaron su lucha: no habrá exploración de petróleo en el mar balear. Es una victoria increíble. Y hemos apoyado también (porque nosotros lo que hacemos es apoyar a otros, yo no hago nada directamente) muchos proyectos. Por ejemplo, hemos apoyado una iniciativa para proteger las praderas de posidonia frente a los fondeos de los barcos... Hay muchas acciones. [También financia la Alianza por el Agua].

Entonces queda claro que el dinero sí es importante también para proteger la naturaleza...

Es que en todas partes del mundo usted encontrará a gente que está luchando a favor de la naturaleza. Pero si no tienen dinero para financiar esas acciones, tendrán que dedicarle solo el tiempo que tienen en los fines de semana o por la noche. Si tienes que imprimir folletos o pósteres, o viajar a la capital para hablar con los políticos, o si necesitas asesoramiento científico o legal y tienes un poco de dinero, podrás conseguir ser más eficaz en tu trabajo por la defensa del medio ambiente. El dinero sí es importante. En una isla como Ibiza, donde desembarcan los ricos de toda Europa, hay la posibilidad de obtener dinero de esa gente para desarrollar y mejorar la lucha de las personas y las organizaciones en sus campañas. Es un ingrediente muy importante, claro.

¿Se puede decir que con esos fondos económicos se ha podido profesionalizar el ecologismo en la isla?

Hemos apoyado la profesionalización de esas organizaciones, pero también hay un cambio general que se está produciendo en todo el mundo. La gente está despertando ante la importancia capital que tiene la naturaleza en nuestra vida. Se está viendo que es algo fundamental para nuestra salud física y también espiritual. Durante el año pasado, como la gente tuvo mucho tiempo para pensar y también de estar en la naturaleza (porque no había nada más que hacer), se ha descubierto la importancia de la naturaleza en nuestra vida. Ahora mismo está ocurriendo un cambio mundial y Ibiza no es diferente. Además, ¿por qué va la gente a Ibiza? Porque tiene una naturaleza maravillosa.

¿Cree que, en general, los políticos deberían ser más valientes en la defensa del entorno natural?

Sí, claro. Es muy importante trabajar con los políticos. Pero el ingrediente más importante es que la gente, los votantes, trasladen a los políticos la importancia de proteger la naturaleza. Y, por cierto, protegerla ya no es suficiente, hay que restaurarla. Por eso yo nunca hablo de preservar la naturaleza, sino de restaurarla. Si ahora tuviera que volver a crear Ibiza Preservation, de hecho la llamaría Ibiza Restoration... Si hubiéramos empezado a actuar en tiempo de nuestros abuelos, el mar estaría ahora mejor y los bosques también. Por eso tenemos que empezar a restaurar.

Y parece que está usted replicando la experiencia de Ibiza Preservation en otros puntos del planeta...

Después de lo que hicimos en Ibiza, algunos amigos que tengo en Mallorca me preguntaron si yo podría ayudarles para hacer lo mismo allí, es decir, una organización como Ibiza Preservation pero allí. Y también lo hemos hecho en Menorca. Yo he creado en Reino Unido una ONG que se llama Conservation Collective y que es una especie de ‘paraguas’ bajo el que hay 14 fundaciones locales en varias partes del mundo. Entre ellas está Ibiza Preservation, que fue la primera de todas, pero ahora ya tenemos 14 organizaciones. Tenemos en Italia, en África, en Inglaterra... todas siguiendo el mismo modelo de lo que hicimos aquí, en Ibiza. Me he dado cuenta de que solo el 2% de todo el dinero que se dona en el mundo a causas benéficas, filantrópicas, va destinado al medio ambiente. Es por esto que hemos de buscar formas para conseguir que la gente que tiene dinero lo dé para causas relacionadas con el medio ambiente. Las personas aman el lugar donde viven, por eso ha de ser fácil convencer a las personas con dinero para que inviertan en la protección de su lugar.

Ahora ha puesto usted en marcha una iniciativa para fomentar la naturaleza entre los escolares de la isla, llamada ‘Un minuto para tu isla’. ¿En qué consiste?

Hace dos años sufrimos en casa una verdadera tragedia: perdimos a nuestra hija Iris, que tenía quince años, a causa de un accidente mientras conducía un vehículo en nuestra granja. Ella amaba la naturaleza. Era una persona muy dulce. Le encantaban los animales, siempre los estaba cuidando. Cuidaba de unos pájaros que se habían caído del nido y, también, un día que estábamos en un restaurante en Francia, compramos los peces que estaban en el vivero para devolverlos al mar. Siempre que iba a una playa o a un paraje natural, nunca se iba sin antes recoger algunos residuos para dejar el lugar más limpio. Era iniciativa suya, no nos dejaba irnos de esos sitios sin antes recoger un poco de basura. Había decidido que cuando fuera adulta se convertiría en abogada, precisamente para ayudar a conservar el medio ambiente. Ella ha muerto y no podrá hacerlo, pero yo quiero seguir luchando para dar poder a los jóvenes para que puedan hacer todas estas cosas. Esta iniciativa para los escolares, por tanto, se desarrollará no solo en Ibiza, sino en once de los catorce lugares del mundo donde tenemos fundaciones, pues hay tres que aún son muy nuevas.

Usted es financiero. ¿En qué sector trabaja exactamente?

Tengo un fondo de inversiones verde. Nos dedicamos a invertir el dinero de nuestros inversores en grandes empresas del mundo. Pero no son sistemas de inversión de alto riesgo, son más bien conservadores, hemos de cuidar mucho el dinero de nuestros inversores. Aparte de ello, soy consejero del departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Agricultura del Gobierno británico.