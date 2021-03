La despedida de Viviana de Sans del Consell de Ibiza

El portavoz del PSOE, Vicent Torres, advirtió de que este año «no hay excusas para la improvisación» y criticó que el equipo de gobierno insista con la promoción del polémico vídeo ‘La vida islados’ (por la forma cómo se contrató) que se dirige a «sectores suficientemente promocionados». «Necesitamos una alternativa a la Ibiza de siempre, que sea mucho más que un sitio de fiesta y desfase. No caigamos en errores de otras épocas, de promocionar la Ibiza del descontrol», dijo.

«Ibiza no quiere turismo de excesos. No apostamos por ello, ni lo queremos. No tiene que confundir el turismo joven con el de excesos" Vicent Marí - Presidente del Consell de Ibiza

Al presidente no le gustó nada la intervención de Torres, al que respondió lo siguiente: «Ibiza no quiere turismo de excesos. No apostamos por ello, ni lo queremos. No tiene que confundir el turismo joven con el de excesos. El de excesos es el de los que vienen a abusar, pero la gente que viene a disfrutar de la isla no es de excesos. Queremos fidelizar el turismo joven para que venga mañana. Esto es formar cantera», dijo Marí, al tiempo que remarcó que la estrategia del Consell es la de promocionar «la diversidad de productos de Ibiza» bajo el lema: «Todas las islas en una».

«Nuestro plan estratégico, que hemos trabajado con el sector, es un modelo para otros destinos y nos lo copian», agregó.

Vicent Marí también dijo que en la feria turística de Berlín la campaña ‘La vida islados’ fue premiada. «Confío más en los profesionales de la feria de Berlín que en según qué criterios y gastos», dijo el presidente en respuesta a las críticas del portavoz socialista.

Finalmente los dos grupos pactaron algunos cambios en la moción para que fuera aprobada por unanimidad, salvo el punto referente a la campaña de ‘La vida islados’ (el PSOE pedía su retirada), que fue rechazada por la mayoría del equipo de gobierno.

Más informadores para prevenir contagios

También hubo acuerdo con la propuesta que presentó Unidas Podemos para que se incremente el número de informadores para concienciar a los turistas sobre las medidas de seguridad para prevenir los contagios. Los podemistas reclamaban la creación de un equipo específico, pero el presidente recordó que ya hay informadores turísticos y se comprometió, tal como se aprobó, a incrementar el número de ellos de cara a la próxima temporada turística.

También hubo quorum para contratar o ampliar el personal que gestiona los títulos de familias numerosas y monoparentales

También hubo quorum con la moción de Unidas Podemos, con algunos cambios en su redacción, para contratar o ampliar el personal que gestiona los títulos de familias numerosas y monoparentales. La consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, reconoció el retraso acumulado en la tramitación de estos títulos y lo atribuyó a los cambios normativos.

En todo caso, dijo que «la situación está encaminada» y que los afectados por «el atasco» no se verán perjudicados a la hora de tramitar los beneficios que les corresponden porque, aunque no dispongan aún del título, se reconoce desde el momento que se presenta la solicitud y con «efectos retroactivos». Además, se ha habilitado la antigua oficina del Ibavi en el Consell para gestionar este trámite con personal específico.

La portavoz de Podemos, Viviana de Sans, se despidió ayer del Consell para dar el salto al Govern, donde será jefa de gabinete de la vicepresidencia de Pedro Yllanes. De Sans dijo que «la experiencia de seis años en el Consell ha sido muy enriquecedora» y, tras dar «las gracias» al personal, dijo que seguirá a disposición de los ciudadanos de la isla y del Consell. El presidente le deseó «suerte» en la tarea de «reclamar al Govern las necesidades de Ibiza».

El conseller de Presidencia, Vicent Roig, explicó que esta semana han empezado las obras para la construcción del centro provisional de baja exigencia en sa Joveria, junto al Recinto Ferial, y que el plazo de ejecución es de «diez semanas». Inicialmente se preveía que estuviera listo antes de que acabara 2020 y posteriormente a finales de este mes, que es cuando empiezan las obras.

Por otra parte, la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, informó de que ya se ha evaluado el 40% de la última línea pendiente (la D) de las solicitudes de ayudas de familias vulnerables afectadas por el covid que se convocó en octubre. En cuanto a las líneas A, B y C ya están «en trámite de pago».

Sin exámenes de moto tras un accidente grave en la pista del centro de Santa Gertrudis

La consellera de Desarrollo Empresarial, María Fajarnés, explicó ayer que las autoescuelas han decidido no realizar de momento las pruebas para obtener el carné de moto en el centro de exámenes de Santa Gertrudis después de que, como recordó el conseller de Unidas Podemos Antonio Saucedo, el pasado día 11 se produjera «un accidente grave» por «la mala calidad del firme».

Fajarnés explicó que durante el periodo navideño se renovó la capa de rodadura y se arreglaron baches con un proyecto del pasado mandato. La zona en que los motoristas deben hacer una curva de 180 grados es la conflictiva. Fajarnés indicó que se están estudiando todas las alternativas para resolver este problema.