En busca del patrimonio hidráulico que regaba Ibiza

El Institut d’Estudis Eivissencs (IEE) ha convocado la segunda edición de sus becas de investigación, con el objetivo de fomentar los estudios científicos en aquellos ámbitos de las Pitiusas que no hayan contado con una atención a fondo en las Pitiusas. En esta ocasión se busca financiar un trabajo sobre el aprovechamiento de los cursos de agua y otro para recopilar las distintas relaciones laborales que se daban en las explotaciones rurales.

La dotación económica para cada una de las investigaciones será de 6.000 euros. Las bases pueden consultarse en la página https://estudiseivissencs.cat/ y el plazo de presentación finaliza el 30 de abril.

La totalidad del torrente

En el caso del aprovechamiento del agua, el IEE plantea que el trabajo abarque el conjunto de infraestructuras hídricas que se repartían a lo largo de un mismo cauce y sus sistemas asociados, más allá del estudio de estos elementos patrimoniales por separado. Para ello, propone los ocho cursos de agua más representativos de Ibiza. Se trata del río de Santa Eulària y los torrentes de sa Llavanera, Buscastell, des Port des Torrent, des Jondal, des Cirer y el de sa Cala de Sant Vicent.

Aunque el investigador deberá ceñir su estudio a una de estos cauces, todos ellos ofrecen las mismas características. «Las tecnologías eran similares porque se imitaban de una parte a otra», apuntaba el vocal de la junta directiva del IEE Jordi Serra durante la presentación de las becas.

«El esquema básico para el regadío partía de la captación del agua, que podía ser directamente de una fuente. Se encauzaba en un canal que se distribuía a diferentes huertos que, a su vez, podía contar con un safareig (alberca) para aprovechar al máximo el turno de regadía», detalló Serra.

Estos sistemas iban vinculados a minifundios, de «500 o mil metros cuadrados», precisó. Además del sistema de riego, Serra también apuntó como objeto del estudio el abastecimiento de agua para uso doméstico o para mover molinos. «Hemos perdido esta cultura del aprovechamiento del agua que queremos reivindicar y poner en valor», subrayó Serra.

El IEE tiene el objetivo de recopilar todas las figuras que se acordaban a través de acuerdos verbales que ahora son desconocidas para buena parte de la población

Respecto a la beca de investigación sobre las relaciones laborales que regían tradicionalmente en el campo pitiuso, el IEE tiene el objetivo de recopilar todas las figuras que se acordaban a través de acuerdos verbales que ahora son desconocidas para buena parte de la población. Así, lejos de que la población autóctona poseyera sus terrenos, «como señores o como pagesos», buena parte de ellos debían buscarse la vida explotando propiedades ajenas y de manera temporal.

Trabajo por manutención

A pesar del paso del tiempo, se ha mantenido el conocimiento sobre la figura del mijoral, término que proviene de la mitad de la producción que entregaba el campesino que mantenía la finca a su propietario. Sin embargo, «queda una serie de relaciones laborales no escritas que no están investigadas y de las que pronto no quedará memoria», lamentó el presidente del IEE, Marià Mayans.

Él mismo puso como ejemplo el caso de su padre, un formenterés que «con solo siete u ocho años» dejó a su familia en Sant Francesc para ir a una casa de la Mola. Se convirtió así en un criat (criado) no como sirviente doméstico, sino, como indica su etimología, pasaba a ser cuidado por otra familia. «Hacía de pastor de las cuatro ovejas o cabras que pudieran tener y le alimentaban».

Otra relación que se encontraban los 'arrambats', 'pagesos' que vivían en otra casa gracias a la hospitalidad del propietario

Otra relación que se encontraban los arrambats, según la Enciclopèdia d’Ibiza i Formentera, pagesos que vivían en otra casa, gracias a la hospitalidad del propietario. «La familia arrambada no cultivaba, pero si tenia alguna cabra, el abono que producía era para el amo de la vivienda».

A raíz de este repaso durante la presentación de las becas, Serra y Mayans empezaron a recordar otros acuerdos como el de la barquera, cuando «no se cultivaba una finca por completo y se daba una parte a cambio de la mitad de la cosech"a. El propietario también podía ofrecer a un campesino que le segara el trigo y «en teoría, debía cobrar la misma cantidad que se había usado como semilla».

Entre los salineros, era frecuente dedicar el invierno a trabajar en carboneras y hornos de cal para repartirse las ganancias con los dueños de los bosques. «Entre el mijoral y las reminyoles [colaboración puntual de los vecinos obsequiado con una comilona] hay un amplio abanico para estudiar», concluyeron.