¿Qué pasa en Ibiza si no me quiero vacunar con AstraZeneca?

Muchos ciudadanos han expresado estos meses sus dudas con respecto al proceso de vacunación. A pesar de las evidencias médicas y científicas y de que la gran mayoría quiere vacunarse para luchar contra la pandemia, hay un mínimo porcentaje de la población que se niega a la inoculación.

La gran pregunta ahora es... ¿qué sucede si ahora no me quiero vacunar con AstraZeneca o con cualquier otra? La estrategia nacional es clara al respecto: la vacunación en España no es obligatoria y las vacunas no se eligen. Todo el mundo tiene, eso sí, derecho a cambiar de opinión si en un principio se ha negado a vacunarse.