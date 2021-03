Nueva protesta por la equiparación salarial de los sanitarios

Portavoces del Sindicato Médico de Balears (Simebal) en Ibiza e integrantes de Unión de Sanitarios por la Equiparación de la Indemnización por Residencia en Ibiza (Useiri) se concentraron ayer a las puerta del Hospital Can Misses para exigir al Govern que rectifique y apruebe que los sanitarios de las islas cobren el mismo plus que los que desempeñan sus funciones en Canarias o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla. El martes, en el pleno del Parlament, no salieron adelante las iniciativas presentadas por la oposición que reclamaban este incremento salarial de los profesionales de la sanidad pública porque la izquierda votó en contra en bloque.