Ibiza y Formentera tienen el triple de personas inmunizadas por el covid que por la vacuna

En estos momentos en las Pitiusas hay prácticamente el triple de personas inmunizadas por haber pasado el coronavirus que por haberse vacunado. Así se desprende de los datos publicados diariamente por la conselleria balear de Salud, que ayer retomó la vacunación masiva en el Recinto Ferial de Ibiza y el hospital de Formentera después de suspenderla el lunes de la semana pasada por los posibles efectos secundarios graves a la vacuna de AstraZeneca notificados en varios países.

En Ibiza y Formentera han pasado el coronavirus un total de 11.139 personas (un 6,9% de la población) que, en teoría, deberían tener anticuerpos. Estos son casi tres veces más que los que ya están completamente inmunizados por las vacunas: los 3.955 empadronados en las Pitiusas que han recibido ya las dos dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna. Además, hay alrededor de 6.000 personas en Ibiza y Formentera que ya han recibido una primera dosis de la vacunación. Las Pitiusas son, de hecho, las islas en las que la diferencia entre inmunizados por vacunas y por haberse contagiado es más acusada. En el lado contrario está Menorca, donde los vacunados superan en casi mil personas a quienes han estado enfermos de coronavirus.

Esta situación comenzará a variar a partir de ahora, si se cumplen las previsiones de la vacunación masiva para las Pitiusas. Desde ayer y hasta el próximo lunes, es decir, en siete días, el Área de Salud tiene preparadas 3.830 dosis de vacunas de AstraZeneca, según detalló ayer la directora de Enfermería, Noelia Azqueta: 420 al día en Ibiza y 840 en toda la semana en Formentera. «Se pondrá una vacuna cada tres minutos», indicó Azqueta, que ayer acudió al Recinto Ferial con una mascarilla de color rosa en vez de con una negra, como el lunes anterior, para ver si daba más suerte. Además, se han previsto 50 dosis extras, de reserva, para imprevistos. El objetivo es aumentar el ritmo así como vayan llegando más vacunas.

Azqueta detalló que en el recinto se estará vacunando en dos líneas entre las ocho y media de la mañana y las nueve y media de la noche los siete días de la semana. Durante las últimas dos horas, que se han previsto para facilitar que la gente pueda acudir sin tener que dejar el trabajo, estará funcionando una única línea y se espaciarán las inoculaciones. En esas dos horas se estará pendiente de las dosis sobrantes, para evitar que se pierdan. En el Hospital de Formentera se administrarán vacunas en horario de tarde (de 15.30 a 19.30 horas) de lunes a viernes y durante todo el día el fin de semana: de 9 a 19.30.

No todo el mundo acepta. «Hay gente que se lo está pensando, pero menos de la que creíamos"

La responsable de Enfermería destacó que la diferencia respecto al primer intento de vacunación masiva es la edad de los citados, que ya no son de 45 a 55 años sino de 55 a 65 años. Los primeros a los que se ha llamado han sido a los alrededor de 200 usuarios que tenían hora para recibir la primera dosis la semana pasada, independientemente de su edad. Además, se está convocando a personal esencial de entre 55 y 65 años, así como a los nacidos en 1956. No todo el mundo acepta. «Hay gente que se lo está pensando, pero menos de la que creíamos", indicó Azqueta, que explicó que quienes rechazan vacunarse, en el caso de que se arrepientan «pasan al final de la lista».

Recordó que al mismo tiempo se sigue vacunando con Moderna y Pfizer en el Hospital Can Misses y los ambulatorios: «Hay centros que van por los 85 años y otros han llegado ya a los 80». Esto no significa, matizó, que no queden personas de más de 85 años sin vacunar. «Hay que ir al domicilio de algunos pacientes y hay que citarles en días concretos. En Santa Eulària las enfermeras, para esos casos, están haciendo cien y 120 kilómetros diarios», explicó la directora de Enfermería, que recalcó la importancia de organizar estas rutas para vacunar a domicilio, ya que los antídotos de Pfizer y Moderna «tienen unas características especiales de trazabilidad y conservación».