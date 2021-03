El legendario dj Carl Cox, famoso en todo el mundo y una de las figuras más destacadas del panorama dance y tecno de Ibiza acaba de anunciar que en agosto saldrá a la venta su autobiografía, titulada 'Oh yes, oh yes!' (una de sus frases características).

El libro ya se puede reservar en Amazon y según la opción elegida tiene un precio distinto: la versión electrónica cuesta 10,99 euros, la de tapa dura 24,14 y la de tapa blanda 18,47 euros.

La autobiografía cuenta, según sus propias palabras, su trayectoria vital, incluyendo sus inicios como dj y cómo ha legado a la cima de su profesión, donde se le conoce como 'el mago de los tres platos'.

Carl comenzó como montador de andamios en los suburbios del sur de Londres, y su talento como dj surgió de su amor por la música y su conocimiento de los sistemas de sonido. En 'Oh yes, oh yes!' repasa una vida vivida en el corazón de la fiesta, de Ibiza a Melbourne, y una carrera que, en muchos sentidos, es la historia de la cultura de club y una inspiración para todos aquellos que deciden seguir sus sueños.

Nació en Manchester y su familia es de Barbados. Lleva pinchando desde mediados de los años 80 y es uno de los dj más reconocidos a nivel mundial. Ha ganado tres veces el premio al mejor DJ internacional, seis veces el premio al mejor DJ de música tecno, una vez el premio a la mejor noche de club de Ibiza y ha recibido el récord de 32 nominaciones consecutivas desde que comenzaron los premios en 1998.