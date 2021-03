Reanudación de la vacunación masiva en Ibiza: «Da mal rollo que pararan esta vacuna»

Pedro Muñoz fue ayer el primer pitiuso en recibir la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca tras la cancelación de su administración el pasado lunes 15 de marzo. Celia Pozo, enfermera, le administró el fármaco en la línea 1 del Recinto Ferial apenas unos segundos antes de que su compañera Rosario de las Heras hiciera lo propio con José Manuel Avellaneda en la línea 2.

Ambos debían haberse vacunado la semana pasada, explican en el exterior del recinto, mientras aguardan para entrar. «Me llamaron a las diez de la noche, cuando llegaba a casa del trabajo, para decirme que se anulaba», recuerda José Manuel, quien reconoce que en ese momento sintió «mucho alivio». «Estaba un poco asustado por todo lo que se decía», comenta antes de afirmar, relajado, que nada tiene que ver ese temor con lo que siente mientras espera para, ahora sí, recibir la primera dosis. «Si los responsables sanitarios dicen que los problemas que han surgido no tienen nada que ver con la vacuna, pues para adelante. A inmunizarnos todos», indica José Manuel, que asegura que tiene «confianza plena». «Quiero que me vacunen ya», afirma, sonriente, José Manuel, que pide que le pinchen en el brazo izquierdo. Del lado sobre el que no se acuesta para dormir.

Su compañero de fila y primer vacunado en esta segunda intentona de vacunación masiva, Pedro Muñoz, está ahí con cierta resignación. «Cuando te llaman para decirte que no te vacunan, que se ha parado, te da un poco de mal rollo. No te dan muchas explicaciones, te dicen que se han suspendido las vacunas y punto», comenta. Pedro asegura que está acostumbrado a ponerse todo tipo de vacunas, ya que trabaja en el extranjero.

«Al final te la tienes que poner sí o sí. Esperemos que no nos dé un trombo de esos», comenta Pedro antes de acceder al Recinto Ferial, donde Rosario y Celia tienen ya preparadas en una bandeja las once primeras inyecciones que pondrán. Bajo la bata protectora se puede ver un corazón azul sujeto en la sudadera. «Es por la reivindicación del plus de residencia», comenta Rosario mientras espera a su segundo vacunado del día, al que le pincha en el espacio en blanco que dejan los trazos de un tatuaje de un sol.

Esperando para entrar está Carmen Marí, a quien acompaña su hija, Aina Tur. «Me quedé sin vacunar el primer día y me han vuelto a llamar», explica Carmen, que, como José Manuel, reconoce que cuando le anularon la cita de la semana pasada se sintió aliviada. «No lo tenía muy claro», confiesa Carmen, a quien los nervios no se le han pasado a pesar de lo que digan la OMS o la Agencia Europea del Medicamento. Se pone la vacuna por responsabilidad: «Hay que apechugar, algo tendremos que hacer para salir de esta situación». «Me amparo en lo que dicen los científicos y los médicos. Les haré caso», continúa.

«Yo también estaba nerviosa, pero bueno, lo haces por responsabilidad», apunta su hija, de 26 años, a la que vacunaron ya por ser logopeda. «Con el lote defectuoso» indica su madre. A pesar de eso, no tuvo más síntomas que los leves habituales. «Con la diferencia de edad no sé si me afectará igual», reflexiona Carmen, que conoce gente que ha renunciado vacunarse: «Lo han sopesado y han pensado que mejor no. Allá cada uno con su responsabilidad y sus ideas. Hay que respetarlo. Ya veremos las consecuencias en ellos y en nosotros».