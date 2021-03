Los diagnósticos de coronavirus en Ibiza se reducen un 54% en una semana

En los últimos siete días se han diagnosticado en Ibiza un total de once casos de coronavirus, menos de la mitad que en la semana anterior, según los últimos datos de la conselleria balear de Salud. Es decir, que en una semana los positivos detectados por el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses se han reducido un 54,2%. No es el caso de Formentera, donde en los últimos siete días se han detectado tres contagios, mientras que en la semana previa no se registró ninguno. En la semana más intensa de la pandemia se llegaron a confirmar en Ibiza casi 1.300 contagios en una semana y medio centenar en Formentera.