Los cimientos de las casas de madera de Can Germà son propios de una caseta de aperos, según su arquitecto

La cooperativa Els Sanadors, formada por un grupo de sanitarios de Ibiza, que promueve las dos polémicas viviendas de madera en la zona de Can Germà, en Sant Antoni, insiste, a pesar de que el Ayuntamiento ha dictaminado lo contrario, que las construcciones son prefabricadas. Se basan en el informe que redactó el arquitecto del proyecto, con «30 años de dedicación al diseño y montaje de estructuras de madera», según explica él mismo en el documento, y en el que advierte de que «no existe ningún marco normativo que defina unívoca e inequívocamente qué debe entenderse por construcción prefabricada».

Los promotores decidieron paralizar las obras de motu proprio después de que el banco cortara la financiación por la polémica que se levantó en torno a estas edificaciones, según explicó el portavoz de la cooperativa, Jesús González. Poco después, el Consistorio, por la presión de Proposta per Eivissa, socio de gobierno del PP, para que se resolviera cuanto antes este asunto, dictaminó que dichas obras no podían haberse iniciado por silencio positivo porque las viviendas no reúnen las condiciones para ser consideradas prefabricadas. La cooperativa lo recurrirá.

El informe del arquitecto del proyecto explica que se trata de dos viviendas construidas con madera contralaminada, «material inherentemente orientado a la construcción prefabricada». «La propia ligereza de la instalación proyectada condiciona que la cimentación que se utiliza sea extraordinariamente somera, prácticamente de la entidad de la de una caseta de aperos o elementos similares», destaca.

Paneles procedentes de Austria

El arquitecto indica que los paneles prefabricados llegan directamente desde la fábrica situada en Austria y que el proceso de construcción consiste en «la fijación de paneles entre sí (para crear elementos tridimensionales) y la de estos conjuntos con los cimientos. En cambio, la conclusión del arquitecto técnico municipal apunta que son casas de nueva planta construidas con el sistema tradicional, en este caso mixto, de hormigón armado y madera, tanto por el proceso de construcción empleado como por la duración de los trabajos, los residuos que generan y por las características de la documentación que acompaña al proyecto.

«Y, en todos los casos, estamos hablando de edificaciones prefabricadas: no hay ninguna duda en cuanto a su género, sólo en cuanto a su grado»

El arquitecto del proyecto defiende, en cambio, que «los muros-cerramiento de las casas, las partes esenciales de las viviendas, se han enviado fabricadas a su emplazamiento y allí han sido acopladas y fijadas». En este sentido, señala que una unidad de vivienda que se traslada íntegramente acabada desde la fábrica para fijarla a la cimentación y conectar las acometidas se situaría «en el máximo nivel de prefabricación que cabe imaginar». «Un sistema constructivo que transporta paneles completos de fachada acabados y paramentos de forjado casi completos, estaría en un nivel menor. No podemos afirmar que un procedimiento sea prefabricado y otro no» explica en su informe.

Así, el especialista concluye que la prefabricación de madera admite «un abanico abierto de conceptos y procesos, adaptables a diversas condiciones técnicas y económicas». «Y, en todos los casos, estamos hablando de edificaciones prefabricadas: no hay ninguna duda en cuanto a su género, sólo en cuanto a su grado».