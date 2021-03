Aspadif: «Queremos un centro de media y larga estancia de patología dual en Ibiza»

Uno de las principales objetivos de Aspadif es lograr que se cree en Ibiza una unidad de mediana y larga estancia para pacientes con patología dual. Colomar explica que desde Ibiza se reclamó una unidad de ingresos, que al final «se va a crear en Palma, porque dicen que en las Pitiusas no hay ratio». Este servicio, asegura, abrirá sus puertas a finales de este año con quince plazas, de las que cuatro se destinarán a usuarios de Ibiza y Formentera. Para la asociación, ésta no es la solución. «Si ya es un trauma ingresar a una persona aquí en Ibiza, llevarla a Mallorca lo es todavía más», apunta Isabel Dorado, tesorera de la agrupación. «La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tratar al paciente donde reside», recuerdan Colomar y Manzano.

«Nos molesta mucho que todos los servicios para patología dual se queden en Palma cuando estamos reivindicando las necesidades que tiene Ibiza», se queja la presidenta de Aspadif.

Colomar explica que en Ibiza cuando un enfermo con patología dual tiene un brote psicótico o una descompensación mental importante se le ingresa en la unidad de agudos de Salud Mental, donde se trata de contener farmacológicamente la crisis aislando al paciente de lo que se la provoca, que en estos casos es el abuso de sustancias. Una vez que está estabilizado el paciente vuelve a casa. El problema, explican, es que en esta unidad de agudos no hay tratamiento ni terapias y son las propias familias las que ejercen de «cuidadores, psicólogos y terapeutas». «Solo se empieza a plantear la necesidad de un tratamiento de media o larga estancia cuando al médico psiquiatra se le escapa la situación de las manos o hay muchos ingresos repetitivos.

Es entonces cuando se pide traslado a Palma, pero suele ser bastante difícil y tiene que haber mucha insistencia por parte de la familia», afirma Colomar. «Nunca hay plazas para los ibicencos, siempre están ocupadas por mallorquines», critica Manzano. La problemática, aseguran, se ha agravado con la pandemia. Es por todo ello que solicitan que se cree en Ibiza esta unidad de media y larga estancia en la que se ofrezcan terapias y actividades que ayuden al enfermo a su reinserción.

Aspadif también reclama para la isla una residencia terapéutica especializada en patología dual, una enfermedad que, aseguran, «tiene un tratamiento muy largo». La asociación hizo esa petición en noviembre de 2020 a Jesús Mullor, presidente ejecutivo de Proyecto Hombre Balears. Colomar asegura que Mullor se mostró dispuesto a crear en Ibiza este recurso si el Govern les presta apoyo político y económico.

Aspadif también quiere que la sociedad y el poder judicial en concreto se planteen la posibilidad de aplicar «el tratamiento ambulatorio o el ingreso en un centro involuntarios cuando un enfermo mental con una adicción tiene problemas». «Es una incongruencia que los tratamientos sean voluntarios cuando el que padece la patología dual no tiene conciencia de tener una enfermedad y el primer signo que tiene esta dolencia es la pérdida de voluntad», señala Manzano.

La asociación, que el pasado 19 de febrero se reunió con el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, y la consellera de Bienestar Social, Carolina Escandell, hace un llamamiento a «todas las familias que tienen este problema en casa para que se hagan socios de Aspadif, que va a luchar para que Ibiza tenga todos los servicios que hagan falta». Darse de alta no tiene ningún coste y se puede hacer llamando al teléfono 871 542 434 o enviando un correo a aspadif@gmail.com. «Lo que queremos es unir fuerzas para que el Govern vea que en Ibiza sí hay ratio como para implantar todos estos recursos», insisten.

«La Unidad de Patología Dual de Can Misses está coja»

«La Unidad de Patología Dual de Ibiza nació coja y sigue coja», lamenta la secretaria de la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera, Soledad Manzano. Aspadif reclama que se dote a este servicio de más medios para que pueda llevar a cabo más actividades y que se contrate a un psicólogo y a un monitor. En estos momentos, explica, esta unidad, que nació el 13 de junio de 2019, cuenta con un psiquiatra, que también es el coordinador, Álvaro Palma, además de con un enfermero y un terapeuta ocupacional. Asimismo, Aspadif solicita que se amplíe «de las 9 hasta las 17 horas el horario del servicio, que ahora solo funciona por las mañanas». «Lo hemos solicitado, pero nos dicen que no encuentran espacios para instalar la unidad, que por las mañanas comparte las instalaciones con el hospital de día de salud mental», explica la presidenta, Antonia Colomar.

La asociación también se queja de que desde el pasado enero, a causa del covid, en la Unidad de Patología Dual «solo se están haciendo terapias individuales, pero no grupales». Manzano y Colomar reclaman que se retomen, con mascarilla y distancia de seguridad, estas terapias grupales, que entidades como Proyecto Hombre no han suspendido. «Los tratamientos son muy largos y no se pueden cortar, porque se retrocede todo lo que había avanzado y es contraproducente para el paciente», advierten las integrantes de Aspadif. En cualquier caso, la asociación agradece, y mucho, que exista este recurso en Eivissa y destacan la labor que lleva a cabo. «Nos hemos sentido apoyados y atendidos», afirma Isabel Dorado.

Aspadif también considera necesario que se amplíe el horario y los recursos de la unidad ambulatoria de Proyecto Hombre en Ibiza, que «ahora mismo atiende de 9 a 13 horas de lunes a viernes y trata solo las adicciones del paciente».

Por otra parte, Manzano explica que a través de la asociación se quiere ofrecer atención, asesoramiento, reeducación y acompañamiento a las familias que se enfrentan a la patología dual.