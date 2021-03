El temor a un rebrote impide revisar las restricciones en Ibiza antes de Semana Santa

Si en unos días no fuera Semana Santa el portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, no tendría dudas: revisaría las restricciones en la isla de Ibiza con la intención de rebajarlas, dada la buena situación epidemiológica de la isla. El hecho de que en el horizonte del calendario estén esos días de vacaciones, sin embargo, hacen que el experto de la conselleria no crea conveniente relajar las medidas para frenar el contagio del coronavirus en la isla, que es la que tiene las restricciones más duras en estos momentos a pesar de que las incidencias son de las más bajas de las islas.