La misa Crismal más rara de Ibiza: en es Cubells, el martes y con el obispo de Menorca

El traslado de fecha tiene un motivo: la consagración del óleo debe correr a cargo de un obispo, cuya sede está vacante en las Pitiusas desde la marcha a Valencia de Vicente Juan Segura en enero de 2020. A falta de prelado propio (hay un administrador diocesano, Vicent Ribas, que es sacerdote, no obispo), será el titular de la diócesis de Menorca, Francisco Conesa Ferrer (Elche, 1961), quien se desplace hasta Ibiza para presidir ese intenso y emotivo ritual religioso, según ha sabido esta redacción. Conesa también deberá proceder a la bendición de los óleos de enfermos y catecúmenos y a la consagración del Santo Crisma a las 19 horas del miércoles 31 de marzo -una jornada más tarde que en nuestra isla- en la catedral de Ciutadella, de ahí que el acto se adelante en las Pitiüses dos días respecto a la fecha de costumbre.

La esencia del Santo Crisma sólo puede ser consagrada por un obispo, cuya sede está vacante en las Pitiusas desde enero de 2020

El arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, iba a celebrar el pasado año la misa Crismal en Ibiza, pero su visita fue cancelada en cuanto se decretó el estado de alarma como consecuencia de la pandemia de covid. También se pensó, pero finalmente fue descartado, enviar a la Comunitat valenciana las ánforas con los óleos para que fueran consagrados allí. Al final, la misa Crismal no se celebró hasta el día siguiente de Santa María, el 6 de agosto, y fue presidida por Javier Salinas, quien fuera obispo de las Pitiusas entre 1992 y 1997.

Por otra parte, el Obispado de Ibiza ha establecido, como consecuencia de la pandemia de coronavirus, una serie de limitaciones de los rituales propios de la Semana Santa que van desde la prohibición de todo tipo de procesiones y del lavatorio de pies del Jueves Santo, a limitar a un gesto el llamado beso a la cruz del Viernes Santo. Son restricciones, pero no tantas como las que hubo hace un año, cuando fue prohibida la presencia de fieles en los templos pitiusos.

DOMINGO 28 DE MARZO

Domingo de Ramos sin procesión y con bendición a distancia

Las medidas comienzan el próximo Domingo de Ramos, 28 de marzo, cuando se insta a los fieles a traer sus propias palmas. En caso de ser repartidas en la parroquia, el Obispado pide que se haga «observando las normas higiénicas». Eso sí, queda prohibida la procesión litúrgica correspondiente y, durante la bendición de los ramos, los parroquianos «deben permanecer en los bancos, sin moverse».

JUEVES SANTO

Ni lavatorio de pies y con final antes del toque de queda

En el Jueves Santo «no se hará el lavatorio de los pies» y el traslado del copón al monumento del Santísimo Sacramento (cases santes) «se realizará en la última misa que se celebre, si hay más de una», según ordena el Obispado. Se deberá, tanto en esta como en el resto de misas, tener en cuenta que el toque de queda empieza a las 22 horas, de manera que deben establecerse horarios que permitan a los fieles «volver a sus casas con tiempo suficiente». En la catedral empezará a las 18 horas. Los templos permanecerán cerrados a partir de las 10 de la noche, de manera que no podrá haber la tradicional vigilia frente a las cases santes que aún se mantenía en algunos templos de la isla.

VIERNES SANTO

Viacrucis con los parroquianos sentados en sus bancos

El Viernes Santo podrá celebrarse el Viacrucis, pero «dentro del templo» y en aquellas parroquias en las que es tradicional. No obstante, los fieles tendrán que permanecer «en sus bancos y sólo el sacerdote, acompañado del número indispensable de asistentes, irá recorriendo las estaciones». La celebración de la Pasión del Señor «no podrá hacerse más tarde de las 19 horas», y en el momento de la adoración de la cruz nada de besos a la imagen: basta con «una genuflexión o una inclinación profunda». Y a distancia, desde los asientos, «cada uno sin moverse de su lugar». Se evitará «la procesión de los fieles en ese momento de la celebración».

SÁBADO SANTO

Bendición del fuego sin reparto de velas entre los fieles

Ya el Sábado Santo, «la solemne Vigilia Pascual no podrá comenzar más tarde de las 19.30 horas para favorecer, debido a su duración, que los fieles puedan regresar a sus hogares antes de las 22 horas», momento en el que empieza el toque de queda. Como no hay aún obispo, no se celebrará en la Catedral. Podrá haber la tradicional bendición del fuego, con el encendido del brasero en el porxo, a la entrada del templo, pero no será como siempre: «El celebrante deberá estar acompañado por un número limitado de ministros, mientras todos los fieles se mantendrán en sus lugares. Se bendice el fuego, se hacen los ritos de preparación y se enciende el cirio tal como indica el Misal. El sacerdote y los ministros, manteniendo la distancia de seguridad, hacen la procesión por el pasillo central y se cantan las tres invocaciones ‘Luz de Cristo’», explica el Obispado, que «recomienda» que «no se repartan entre los fieles las velas ni que las vayan encendiendo del cirio y luego se pasen la luz unos a otros».

Para ser breves y que los fieles puedan regresar a sus casas antes del inicio del toque de queda, el Obispado señala que «puede acortarse el número de las lecturas, aunque no podrán hacerse menos de tres». Respecto a la bendición del agua del bautismo «se aconseja no omitir el rito de la aspersión después de la renovación de las promesas bautismales», pero, eso sí, ruega que «se tome la precaución de evitar el contacto con el agua que se va a bendecir cuando esta se prepare, y que el sacerdote higienice las manos con gel hidroalcohólico antes de la aspersión.