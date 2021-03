Baleares presiona al Gobierno para controlar «uno por uno» a los turistas internacionales

El Govern balear expresó ayer su preocupación por los repuntes de contagios que se están produciendo en países emisores de turistas y, a través de su vicepresidente y conseller de Turismo, Iago Negueruela, insistió en reclamar al Gobierno central que «controle uno por uno» a todos los viajeros internacionales que lleguen a Baleares y que «garantice» que no están contagiados del coronavirus con la presentación de una PCR negativa.

Poco después de las palabras de Negueruela, Salud informó de que Sanidad Exterior hizo ayer efectivo el refuerzo de recursos humanos para el control de paso de los vuelos internacionales. En concreto, estos efectivos han aumentado un 15% y se hace extensivo al «100%» de los pasajeros llegados de estos vuelos la doble verificación de la documentación exigida (PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas).

Según los datos recabados entre el viernes y el domingo, en Ibiza hubo un solo vuelo internacional, el sábado, con 107 pasajeros procedentes de Ámsterdam, que pasaron el control primario de la doble verificación. De ellos, 7 pasaron al control secundario, con resultado negativo en las pruebas PCR. Tampoco se registraron pruebas positivas en los 121 controles secundarios efectuados en el aeropuerto de Mallorca.

«Nos jugamos vidas y nuestra economía», había manifestado Negueruela en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, después de advertir del rápido contagio y del riesgo «exponencial» que supone la cepa británica, que ya domina el virus en las islas con un 76% de predominio en las muestras.

«Hemos pasado de una incidencia acumulada de 41,2 a 47 casos [por 100.000 habitantes], con una reversión de la tendencia en Menorca y Mallorca (no así en las Pitiusas). Esto influye en la desescalada», lamentó el portavoz. Por este motivo, el Govern está «analizando» lo que ocurre en el continente por el crecimiento de los casos y «revisará día a día» la situación. «Si hay que adoptar nuevas medidas, se adoptarán», avisó el portavoz, quien puntualizó que para la administración autonómica la «prioridad» es el verano y no la Semana Santa, por lo que no descartó un nuevo cierre perimetral de las islas en función de la incidencia en los próximos días.

Precisamente porque Balears tiene actualmente una de las tasas más bajas tanto del país como de los principales destinos turísticos europeos, Negueruela llamó a «extremar la prudencia y la vigilancia».

Por último, a partir del viernes y hasta el 9 de abril se necesitará una justificación para salir de Balears a otro territorio nacional debido a las restricciones de Semana Santa para todas las comunidades.