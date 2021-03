Varios periódicos británicos se han hecho eco este fin de semana del fallecimiento de M.B., Michael Boland, un ciudadano irlandés de 50 años que residía en las calles de Ibiza desde hace años, conocido por los vecinos de la Marina, es Pratet y la zona de Vara de Rey y el Parque.

El hombre fue encontrado muerto hace unos días por causas naturales, ya que la policía, según publica The Sun, no está investigando su fallecimiento al no existir ninguna circunstancia sospechosa.

El indigente tenía 50 años y, según confirma The Sun, citando fuentes de Cáritas Ibiza, es el segundo sin techo que aparece muerto en el último mes.

A Mike Boland se le podía ver habitualmente en las calles de Vila, también por la plaza del Parque, donde estuvo la noche antes de su fallecimiento.

Los amigos del irlandés fallecido tienen previsto celebrar el martes una ceremonia en su honor en esta plaza.

En una de las puertas de la sede de Cáritas en Ibiza los amigos de este sin techo han pegado una especie de mural para recordarle. Entre otras muchas frases, se puede leer: ‘Gracias por cada vez que me sacaste una sonrisa’, ‘Ahora eres sol y luna. Descansa, amigo’, ‘U’r not alone (no estás solo). RIP, big Mike’, o ‘Te queremos, Mike’.