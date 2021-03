Con el ritmo ágil que ofrece la combinación de planos de menos de un segundo y una narración «fractal, con saltos cronológicos, que ahora se lleva mucho en la ficción», llega El Rei. Joan Carles I, mitja vida a Marivent. La serie documental que mañana estrena IB3 Televisió muestra «una nueva mirada y una imagen poliédrica», de esta figura clave en la Historia de España. En cinco capítulos, las ganadoras del Premi Ciutat de Palma de Audiovisuales, Marta Hierro y Núria Abad, reflejan las «luces y sombras» de su reinado a través de 36 entrevistas y cientos de vídeos, entre los que se hallan «tesoros que se han visto muy poco, como él en bici con 14 años por Valldemossa», o «alguna foto que nunca se ha publicado aquí y donde está en una situación un poco comprometida».

Abad asegura que no hay «ni blanqueamiento ni amarillismo, sino que se van siguiendo todos los colores con un tono narrativo no tan serio como el que suelen tener los documentales, excepto el primer capítulo, desde la época franquista hasta la Transición». Por supuesto, «Mallorca es el hilo conductor, porque la relación es intensísima, ya que venía cada dos por tres, siempre que podía, y aquí dejaba de ser Rey para ser un poco más Juan Carlos», según describe una de las dos directoras. Hierro añade que «en la isla han pasado cosas con el Rey Emérito que no han ocurrido en ningún otro sitio por el simple hecho de que ha tenido una residencia durante más de cuatro décadas y por su vínculo especial con este lugar».

Como apunta un entrevistado en el documental, «muchos de los negocios se hacían en Palma». Lo dice el abogado y periodista Javier Castro-Villacañas, pero también hablan el periodista de este diario Matías Vallés, Maruja Torres, Jaime Peñafiel, Jaime de Carvajal y Urquijo, Sylvain Besson, Carmen Enríquez, Fernando Schwartz, Laurence Debray, Juan Luis Cebrián, James Badcock, Jorge Dezcallar, José García Abad, Pepe Oliver, Natalia Junquera, José Francisco Conrado de Villalonga... Son más de 50 horas de grabación de entrevistas que permiten construir un poliedro en torno a este personaje.

«Tantas personas con puntos de vista diversos otorgan una composición más completa», afirma Núria Abad. También les ha beneficiado que «hoy en día ya no existe el manto de secretismo ni impunidad que había antes. Se ha abierto el melón, por lo que los testimonios comentan con cierta normalidad lo bueno y lo malo, y no esperamos al último capítulo para hablar de las cuentas en Suiza o Marta Gayá».

Sin folclorismo

Ofrecen además una nueva mirada, en referencia a que «acontecimientos que se mostraban de una manera tal vez más folclórica, como un viaje de Estado, en el documental se intenta profundizar en lo que hay detrás, las consecuencias políticas y económicas e incluso dudas sobre las actividades de Juan Carlos I en esos viajes, como plantean varios investigadores. A la luz de lo conocido ahora, es básica esa nueva mirada», dice la codirectora Marta Hierro.

Pero les queda una espinita clavada con esta serie: «No nos han dejado grabar en Marivent, solo en los jardines». Tienen imágenes de sobra, ya que «le hacían tantas fotos y vídeos que parecía una boda», y podrán verse a partir de mañana a las 22.15 h. en El Rei. Joan Carles I, mitja vida a Marivent.