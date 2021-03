La demanda de energía cayó hasta un 40% en Ibiza en el confinamiento

Es una consecuencia lógica, pero hasta ahora no había datos concretos sobre su relevancia. Durante el periodo de confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno central desde mediados de marzo hasta finales de junio del año pasado para controlar la expansión del coronavirus, el sistema eléctrico pitiuso llegó a registrar una caída de la demanda del 40%, según ha detallado a este diario el delegado en Balears de Red Eléctrica, Eduardo Maynau Izeta.

Es un descenso considerable si se tiene en cuenta que en Baleares la media se situó en el 19,2% (fue la comunidad con una mayor caída del consumo), un porcentaje extrapolable a todas las islas.

El desplome de la demanda de energía suele estar asociado a dos variables: la temperatura y la actividad económica. Y el virus arrasó el tejido productivo pitiuso al limitar como nunca hasta ahora el desarrollo de la temporada turística.

Puntas inesperadas

No obstante, Maynau destaca que en 2020 se produjeron, de manera inesperada, puntas de consumo energético en verano que se acercaron a los históricos en las islas, aunque no facilitó porcentajes más detallados.

Sí destacó el representante de Red Eléctrica que si bien hasta hace una década el crecimiento o decrecimiento de la demanda energética estaba «muy acompasado» a la evolución del PIB (Producto Interior Bruto), «las tornas están cambiando». ¿Por qué? «Por ejemplo, por la eficiencia energética: ahora puedo conseguir más productividad económico laboral con menos energía», entre otros factores.

En cuanto a los planes de futuro, en la propuesta de planificación eléctrica para el horizonte de 2026 que ha presentado el operador y transportista de la energía (el generador es Endesa, en Ibiza con la central térmica) al Ministerio correspondiente, se contempla un nuevo enlace eléctrico entre la península y las islas.

Maynau destaca la aportación de estos enlaces para optimizar el sistema eléctrico pitiuso. Entre otras ventajas, disponer de energía generada fuera de las Pitiusas acerca a las islas al escenario deseado de descarbonización, apunta. De hecho, asegura que el año pasado, y por primera vez, las energías renovables superaron al carbón en el mix energético (la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico). «Es importante porque Ibiza es la isla de Balears que menos presencia de renovables tiene», apunta el delegado de Red Eléctrica.

Menos actividad en la central

El mayor consumo de energía producida fuera también implica un descenso equivalente en la actividad de la central térmica de Endesa en Ibiza. Hasta el punto, detalla Maynau, de que el año pasado el enlace con Mallorca aportó una media del 80% de la energía consumida en las Pitiusas, y en «muchos y continuados periodos del año, por ejemplo por las noches», el aporte fue del 100%.Eso significa que la central llegó a estar inactiva en esos periodos.

Desde la puesta en marcha del enlace con Mallorca, en diciembre de 2018, «no ha habido ningún corte en el suministro a clientes. Antes había entre 10 y 15 cortes de mercado al año», destaca Maynau.

La conexión energética entre las dos islas permitió el cierre de los tres generadores más contaminantes de la central y facilitó el tránsito del sistema pitiuso de la dependencia del combustible fósil a la del enlace y el gas natural.

Una batería permitirá duplicar la llegada de energía por el cable

Red Eléctrica propone instalar una batería del almacenamiento en los polos del enlace submarino entre Mallorca e Ibiza para incrementar el volumen de energía que transporta este nudo entre las dos islas. El responsable único de la red de transporte y operadora del sistema eléctrico contempla esta medida en la propuesta de planificación eléctrica con el horizonte de 2026 que ha presentado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que está pendiente de análisis y aprobación.

«La batería permitirá duplicar la aportación del enlace con Ibiza, por lo que si ahora estamos transportando unos cien megavatios (a través del cable submarino Mallorca), gracias a la batería podremos transportar doscientos», explicó Eduardo Maynau Izeta, delegado enBalears de Red Eléctrica.

Maynau recordó que la demanda punta en Ibiza está en alrededor de los 230 megavatios en algunos momentos del verano. Teniendo en cuenta este dato, con la puesta en marcha de esta batería de almacenamiento «tendremos prácticamente cubierta la demanda de Ibzia todo el año a través del enlace con Mallorca, y esto además permite que el mix (la combinación de las diferentes fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico) de energías renovables que llevamos a Ibiza se incremente mucho más».

«La batería», apunta Maynau, «es un sistema de acumulación de energía que se concibe como un instrumento del operador del sistema. Está puesta para no funcionar, para estar siempre cargada». «Puedo llevar el doble de megavatios porque si me falla uno de los dos circuitos del enlace, la batería entra en funcionamiento y me soporta el sistema sin provocar ningún tipo de incidencia», señala Maynau. La batería de almacenamiento, añade, «ofrece seguridad y permite maximizar el uso de las infraestructuras existentes y minimizar a su vez la necesidad de nueva red».

Red Eléctrica también proyecta instalar una batería similar en Menorca.