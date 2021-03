‘Servir y proteger’ a la ibicenca

El objetivo de la formación, que dura dos días, hasta hoy, es que los asistentes, la mayoría alumnos de ECI, aprendan a desenvolverse como intérpretes en escenas de acción con armas, un ámbito en el que es un experto Arribas, que lleva trabajando desde 2017 como director en una serie policiaca diaria que ha alcanzado una gran popularidad.

El realizador madrileño, sumergido en pleno rodaje de la quinta temporada de ‘Servir y proteger’, sustituyó este fin de semana el plató que reproduce una comisaría de un barrio del sur de Madrid por una localización mucho más acogedora, un chalet en el municipio de Sant Josep, en la zona de Cala de Bou. Para la formación, explicó ayer, adaptó una escena de ‘Servir y proteger’ y se la envió a los alumnos para que se la prepararan en casa antes de empezar el curso. Ayer la ensayaron y hoy la rodarán.

En esta adaptación, aclaró el director, no hay personajes de la serie, como la inspectora jefe Claudia Miralles o el comisario Emilio Bremón, de hecho, no hay policías, eso sí, hay armas. «He adaptado la escena de ‘Servir y proteger’ a la localización y a cuatro personajes, que he buscado que tengan el mismo peso, y he cambiado los diálogos. No podía mantener la escena tal cual está en la serie porque no contamos con todos los recursos, aquí no habrá ni disparos ni sangre», detalló.

Antes de empezar los ensayos con Arribas, los participantes, divididos en dos grupos, recibieron una primera clase centrada en tomar conciencia del cuerpo para aprender a controlarlo. La impartió Marina Campos, que, además de profesional de la capoeira, es actriz.

Tras esta primera clase de calentamiento, los alumnos aprendieron a manejar armas, eso sí, empleando pistolas y fusiles de atrezo. Sostener una HK USP no es tan fácil como parece, pero Rubén Valero les dio todas las claves. Es un campo que domina porque durante años fue militar dentro del Grupo de Operaciones Especiales con base en Alicante. Según relató ayer, dejó el ejército a los 27 años para ir a Madrid y dedicarse a la interpretación. Apareció, por cierto, como actor de reparto en un episodio de ‘La Casa de Papel’.

Tras las clases prácticas, los participantes ensayaron con Arribas las escenas que hoy grabarán

Tras esta formación práctica, llegó el momento de ponerse en acción. El grupo esperó a que las condiciones meteorológicas mejoran para poder trabajar en la zona exterior del chalet.

En grupos de cuatro, los alumnos y Bárbara Hermosilla, que interpretó el papel de rehén, se pusieron a las órdenes de Arribas para ensayar una escena en la que dos ejercían de secuestradores y dos de libertadores. Hoy pasarán a la fase de rodaje de esta versión a la ibicenca de ‘Servir y proteger’.