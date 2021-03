La prensa británica se hace eco del fallecimiento de un sintecho en las calles de Ibiza

El hombre fue encontrado muerto hace unos días por causas naturales, ya que la policía, según publica The Sun, no está investigando el fallecimiento al no existir ninguna circunstancia sospechosa.

El indigente tenía 50 años y, según confirma a The Sun Cáritas Ibiza, es el segundo sintecho que aparece muerto en el último mes.

A Mike se le podía ver habitualmente en Vila, concretamente por la Plaza del Parque, donde estuvo la noche antes de su fallecimiento.

Los amigos del irlandés fallecido tienen previsto celebrar el martes una ceremonia en su honor en esta plaza.