La Policlínica Nuestra Señora del Rosario no ha cobrado ninguna cantidad del Ib-Salut en concepto de hospitalización de pacientes de covid derivados entre enero y marzo porque no ha recibido a ningún enfermo. El Consell de Govern se dio por enterado el pasado lunes 15 de varias contrataciones de emergencia de suministro de servicios o materiales a cargo del Servei de Salut por valor de 5,8 millones. Entre estos servicios, figuraba una reserva de crédito por valor de 164.006 euros para afrontar el pago a la clínica ibicenca del tratamiento de pacientes derivados por el Servei de Salut para descongestionar el Hospital Can Misses, pero como finalmente no ha sido necesario recurrir a la sanidad privada en la isla, la Policlínica no cobra nada, explica una portavoz del Ib-Salut.

La redacción de la nota publicada el lunes en la web del Govern balear daba a entender que se había aprobado pagar esa cantidad a la Policlínica del Rosario, pero fuentes de este centro hospitalario precisaron que no habían recibido nada ni tenían previsto cobrar ninguna cantidad en concepto de pacientes de coronavirus derivados de la sanidad pública. La nota del Govern rezaba: «El servicio de asistencia sanitaria a pacientes afectados por el virus SARS-CoV-2 derivados por el Servei de Salut a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario a fin de descongestionar el Hospital Can Misses durante los meses de enero a marzo de 2021, por el importe de 164.006 euros”. Esta frase textual figuraba en la nota titulada ‘Contratación de emergencia del Servei de Salut por 5,8 millones’, en la que se daba cuenta de las contrataciones y adquisiciones de los Servicios Centrales del Servei de Salut.

La portavoz del Ib-Salut explica que el Govern cerró un «acuerdo marco con las clínicas privadas para poder derivar pacientes durante los picos de las olas de covid, y para ello es necesario hacer una reserva de crédito, es decir, poder disponer de un dinero para que en caso de que se estime necesario, poder derivar pacientes». Sin embargo, «como no fue necesario derivar a ningún paciente, ese dinero no se ha utilizado. Contratas un servicio que tiene un precio determinado pero si no lo utilizas, no lo pagas», agrega.