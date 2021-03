Miles de ibicencos en ERTE tendrán que pagar unos 800 euros en su declaración de la renta

El Ministerio de Hacienda recuerda que en el ámbito del IRPF no hay muchas novedades normativas en 2020 Leer más

El caso es que los ERTE obligarán a que muchos trabajadores no habituados tengan que hacer la declaración de la renta. Los límites son los siguientes. Tomen nota. Todos aquellos que perciban más de 22.000 euros de un solo pagador están obligados a rendir cuentas con el Fisco (como ya ocurría en la campaña anterior, esa cifra no ha variado) o, y aquí viene el embrollo para muchos, también hay que hacer la declaración si se cobran más de 14.000 de dos pagadores (la empresa y el SEPE, en este caso), siempre y cuando por el ERTE se hayan percibido más de 1.500 euros.

Menos conflictivo, aunque también generará cierta burocracia, será el tratamiento de las prestaciones recibidas por los autónomos que se vieron obligados a cerrar sus negocios durante esta pandemia. Las asesorías aclaran que los autoempleados deberán tributar esas subvenciones como si se trataran de rendimientos del trabajo y no como parte de su actividad económica, lo que en la práctica les beneficia ya que podrán acogerse a ciertas deducciones.

Noguera añade que "las ayudas que han percibido los autónomos por cese de actividad también se contabilizará como una prestación, en este caso de las mutuas, por la que tendrán que tributar. A lo autónomos, el haber recibido estas ayudas no les afecta como a los tabajadores por cuenta ajena que han cobrado el ERTE y que por ello se ven en la obligatoriedad de realizar la declaración de la renta, porque todos los empresarios están obligados a presentar la declaración".

Más líos. Otra fuente de conflictividad puede ser el ingreso mínimo vital (IMV), la paga que ha puesto en marcha el Gobierno para todos aquellos que hayan agotado ya sus prestaciones. La norma dice que todos los que reciban esa paga están obligados a presentar la declaración. “Tanto ellos como sus familiares”, matiza. El Gobierno busca con esta medida ejercer un mayor control sobre los receptores de estas subvenciones. Ante la marejada que se viene, Hacienda ha decidido habilitar, a partir del martes, un simulador en su web para que los contribuyentes vayan ensayando cómo la crisis puede impactar en su declaración.

El director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, considera que si los expedientes de regulación temporales de empleo (ERTE) se van a convertir en un “mecanismo ordinario” dentro del régimen laboral, habría que buscar una solución de cara a la declaración de la renta. “Si se convierten en un mecanismo ordinario dentro del régimen laboral habrá que buscar alguna solución, porque efectivamente se producen disfunciones”, señaló durante unas jornadas organizadas por la Asociación Profesional de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales en Andalucía. “Cuando esto empezó creíamos que iba a durar menos. Para unos meses no hubiese pasado nada si te pagan por otro lado o no te retienen, pero han ido pasando los meses y al final hay gente que ha estado en ERTE demasiado tiempo”, reconoció Gascón. También explicó que “si tienes un expediente de reintegro porque te pagaron de más, no te preocupes, porque los datos fiscales los corregimos si el SEPE nos comunica cuál es el dato correcto, pero si tú lo conoces declara el dato correcto”. El director de la Agencia Tributaria asegura que se está trabajando con el SEPE para intercambiar información y que el contribuyente pueda conocer su situación y qué posibilidades tiene. “Y si hay una contingencia porque resulta que el SEPE le tiene que solicitar el reintegro, que se lo demos resuelto”, señaló. Gascón también hizo referencia durante su intervención a las ayudas directas, por valor de 11.000 millones, que tiene previsto repartir el Gobierno para rescatar a negocios que estén en dificultades y cuyos expedientes Hacienda tiene que valorar. El objetivo, dijo, es que esos trámites se realicen “superrápido” y que “los casos más complejos vayan por otro carril y se puedan resolver de otra manera”. Y añadió: “La Agencia Tributaria está a disposición de las comunidades para trabajar en perfeccionar el modelo y que funcione lo más rápido posible porque es un tema crítico”.