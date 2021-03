Luis Arribas de la Cruz: «Hay series españolas de mucha calidad, pero aún no tenemos suficiente industria»

¿Cómo llegó a ‘Servir y proteger’?

A lo largo de mi carrera hice todo el escalafón, desde auxiliar de dirección a segundo ayudante de dirección y después trabajé muchos años de primer ayudante de dirección al mismo tiempo que hacía cortos y estudiaba dirección en la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid. Trabajaba sobre todo en cine y publicidad. Luego, de forma natural, me surgió la oportunidad de empezar a dirigir profesionalmente. Al principio, ‘Servir y proteger’ la dirigía Rubén Torrejón, con el que había trabajado de ayudante de dirección en bastantes ocasiones, y, como había una vacante en el equipo de directores, me contrataron. Estoy en la serie desde el inicio, en 2017. Ahora estamos terminando la quinta temporada, vamos a llegar al capítulo 1.000.

¿Es difícil sacar adelante una serie diaria?.

Es un formato peliagudo porque implica una coordinación en la producción bastante importante. Ten en cuenta que rodamos, por lo menos, con dos unidades al mismo tiempo, y hay días que con tres, lo que significa que hay mucha gente sacando adelante secuencias todos los días. Tenemos dos platós diferentes que trabajan simultáneamente. Rodamos con unas 60 páginas de guión diarias. Imagínate lo que es eso, de tiempo útil es más de un capítulo al día. Es verdad que ya llega un momento en que los engranajes funcionan de tal manera que no es más complicado que cualquier otro proyecto, aunque los actores tienen mucho texto que aprenderse y los directores tenemos muchos material para planificar, por lo que trabajamos mucho en casa.

Con el covid supongo que los rodajes se habrán complicado.

La jornada de rodaje se ha reducido un poco, porque antes comíamos allí, pero ahora no se pueden juntar cien personas en un comedor. Lo que hacemos es una jornada intensiva. Rodamos, por lo general, una secuencia menos que antes, pero trabajamos mucho en casa también. Los actores se hacen una PCR semanal. Tenemos una enfermera en el rodaje que les hace las pruebas in situ y al equipo técnico, que trabajamos con mascarilla y distancias, nos suelen hacer una PCR o test de antígenos al inicio de cada temporada o cuando hay semanas libres por medio.

¿Se ha ralentizado el trabajo?

Hasta que nos acostumbramos a todas las medidas de prevención y a la ‘nueva normalidad’, costó, pero enseguida pillamos el ritmo normal. Me gustaría comentar que ‘Servir y proteger’ tiene una particularidad que la diferencia de otras series diarias: Al ser de policías, tenemos muchas secuencias de acción, que exigen una puesta en escena más complicada y eso, a veces, no nos permite ir tan rápido como en otros productos de ese formato diario.

¿Considera que las series españolas están ya al nivel de las americanas o británicas o todavía nos llevan ventaja?

En estos últimos años tengo la sensación de que desde la industria española se está haciendo un esfuerzo para darle a la gente contenidos atractivos que tienen también planteamientos de producción y puestas en escena muy interesantes, pero yo voy más a la temática. Creo que hemos dado un salto en lo que se refiere a este aspecto que nos está empezando a igualar a lo que se hace fuera, de lo que me alegro un montón. Ahora se ven cosas hechas aquí que, a mi modo de ver, no tienen nada que envidiar a lo que se hace fuera. Hay una cosa en la que me parece que sí vamos un poco a la zaga: Creo que todavía no tenemos industria audiovisual suficiente.

¿A qué lo achaca?.

Hay varias causas. En los últimos años desde los sucesivos gobiernos no se ha cuidado demasiado la cultura. Algunos creen que es algo prescindible y no se destinan fondos y esto hace que quede reducida a la mínima expresión en épocas de crisis. Si empezamos a generar industria, dentro de un tiempo a lo mejor podremos decir que estamos al nivel de otros países europeos. En este punto quiero referirme a Ibiza. Me emociona saber que hay una escuela de cine incipiente en la isla. Eso hasta hace unos años era impensable. A nadie se le hubiera ocurrido porque es un sitio pequeño en el que no sabes si habrá mucha gente a la que le vaya a interesar. Es importantísimo que empiece a haber este tejido de formación y de rodajes y que haya la posibilidad de acceder en la isla a unos estudios, aunque sea básicos, de cine o de televisión. Eso es universalizar la profesión y crear industria. Es evidente que en Ibiza hay cantera, gente interesada, y que puede haber industria audiovisual.

¿Cómo ha afectado la pandemia a su sector?

No soy muy tremendista en el sentido de que hemos seguido trabajando a pesar de todo, lo que dice mucho de nosotros. La tele no se ha resentido demasiado, precisamente porque las plataformas y las cadenas demandan mucho contenido. En el caso del cine es tristísimo porque prácticamente el visionado en salas ha desaparecido y eso era lo que le faltaba al sector. Si ya con el auge de las plataformas digitales la gente iba menos al cine, ahora ya no va, directamente. Y es una pena porque es perfectamente seguro. Me parece desolador que se ponga en peligro lo que significa el cine, que nada tiene que ver con la televisión. Es un arte diferente. Habría que potenciarlo. Se le da mucha importancia a la hostelería, que yo no se la quiero quitar, pero me parece que qué mejor manera de evadirse un rato de esta realidad que ir a ver una película a una sala. Al cine le han golpeado de manera muy dura y espero que se recupere.