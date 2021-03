El cáncer de cérvix es frecuente entre las mujeres jóvenes y está causado, en prácticamente el 100% de los casos, por el virus del papiloma humano (VPH). Su prevención es posible mediante la vacuna frente al VPH o la detección de lesiones precursoras mediante la citología. Se trata mediante cirugía en los estadios iniciales y quimioterapia en los estadios avanzados.

El cáncer de cuello de útero en primera persona

Liz Ethel Suàrez Machado, paciente diagnosticada en octubre de 2020 de este tipo de cáncer y que actualmente se encuentra en la etapa final del tratamiento nos cuenta cómo se convive con la enfermedad.

¿Cómo recuerdas cuando te diagnosticaron la enfermedad?

Estaba en lista de espera para una histerectomía desde hacía 4 meses porque habían aparecido una células precancerígenas pero debido a los dolores y el sangrado continuo me hicieron una serie de estudios, cuando fui por los resultados iba con la ilusión que me dijeran que se adelantaba la cirugía y lo que me encontré fue un diagnóstico totalmente diferente. Sentí frustración, miedo, angustia, soledad porque mi familia y amigos de toda la vida estaban a 12.000 kilómetros, impotencia y sobre todo no entendía cómo me podía pasar a mí que siempre me había hecho todos los controles cuando correspondía.

Mi vida antes del diagnóstico era totalmente normal sin grandes sobresaltos, pero una vez que supe mi diagnóstico fue como que un tren me hubiese atropellado y no me podía zafar de sus ruedas, todo fue muy agobiante con tanto estudio y los diferentes doctores hasta que logré entender realmente lo que me estaba sucediendo. Comprendí que había que tomar la vida de otra manera, con más calma y sobre todo saber que todo puede cambiar en cualquier momento.

¿Qué sentiste? ¿Qué tipo de preocupaciones tuviste?

Lo primero que se me vino a la cabeza fue que debía de haber un error porque hacía cuatro meses me había hecho los últimos controles de rutina y ahí solo habían salido células precancerígenas que serían solucionadas con una histerectomía y ahora me estaban diciendo que tenía un tumor inoperable, sentí mucha confusión, agobio, soledad porque no tenía nadie que me diera un abrazo de contención porque mi familia y amigos están a 12. 000 kilómetros, miedo de no poder enfrentarme sola a lo que se me presentaba. Me preocupaba cómo decírselo a mis padres, ya mayores y tan lejos.

¿Cómo afrontaste el tratamiento?

El tratamiento fue sesiones de quimio semanales y radioterapia diaria de lunes a viernes.

Ha sido duro y sobre todo cuando las defensas comenzaron a bajar a causa de la quimio, o los días que tu cuerpo pide descanso a gritos de tanta “agresión” que sufre con la radio. Pero entendí que era necesario y debía “amigarme” con él y no dejaba que sus efectos secundarios modificaran mi humor, por cada día malo traté de que hubiera una sonrisa en algún momento.

¿Cómo lo vivieron tus familiares?

Estando tan lejos y para evitar que se preocuparan más de lo necesario solo les conté parte de la realidad y las conversaciones por videollamada trataba que fueran en los momentos en los que me sentía mejor. De esa manera tenía el apoyo que necesitaba y a su vez no me agobiaba sabiendo que ellos sufrirían por pensar que no podían hacer nada estando tan lejos.

¿En estos momentos debes de hacer cuidados especiales o puedes llevar una vida normal?

La semana pasada he terminado el tratamiento por lo que aún me quedan algunos efectos como un poco de cansancio, alguna irritación debido a la radio y poco más, poco a poco he comenzado con mi rutina anterior.

¿Qué te tranquilizo en todo el proceso? Cuáles fueron tus mayores apoyos?

Me propuse que esto no sería más que un mal trago en mi vida y traté siempre de mantener una actitud positiva. Tuve mucho apoyo de mis amistades y mi familia. La gente con la que trabajo han sido sumamente bondadosos y empáticos.

¿Qué nos puedes contar del contacto con otras personas afectadas de cáncer?

Como sabemos la pandemia afecta un poco la relación con las personas entonces el contacto con otras se vuelve más difícil. Al principio que aún no había llegado el frío del invierno era más fácil porque a través de las actividades de la asociación como por ejemplo las oncocaminatas, podía tener más contacto directo con otras personas que estaban pasando o pasaron por alguna situación parecida.

¿Crees beneficioso compartir tus experiencias?

Creo que es muy beneficioso que hablemos más del cáncer las personas que lo hemos padecido, eso bajaría un poco más el nivel de estrés que supone el enterarte del diagnóstico. Si la gente que lo ha pasado lograra normalizar más la palabra cáncer ya sería un gran aporte y dejaríamos de asociar tanto la palabra cáncer con muerte. Se debería hablar más sobre los tratamientos porque cuando la primera vez el doctor te dice que te tratarán con quimio y/o radio, palabras asociadas a tratamientos agresivos, te imaginas que todo será dolor o malestar y no es así, también hay muchos días buenos. ¿Cuántas personas afectadas de cáncer o que lo hayan padecido hablan de los tratamientos con sus conocidos? Pocas, muy pocas; entonces a la primera sesión siempre vas con miedo por no saber lo que te espera. Recuerdo que mi primera sesión de radioterapia cuando me acosté en la camilla y quedé sola en la habitación con la máquina puedo asegurar que fueron los 5 minutos más largos de todo el tratamiento. ¿Cuántas personas han oído la palabra braquiterapia? Ahí lo dejo como ejemplo.

¿Ha cambiado tu conciencia de tomar la vida?

Ahora puedo decir que me conozco más y me siento mucho más fuerte como persona. Aprendí que llorar no es sinónimo de debilidad sino simplemente una manera de expresar las emociones muchas veces necesaria. Siempre fui una persona muy empática y solidaria pero todo esto me ha dejado mucho más sensible y con una gran necesidad de ayudar y apoyar con mi experiencia a personas que pasen por algo similar.

¿En qué te ha podido ayudar Apaac?

Apaac desde el inicio fue un gran apoyo, desde hace un año soy voluntaria de la asociación y desde el minuto uno que supieron de mi diagnóstico han estado ayudándome, pendientes de mi evolución, debo destacar el apoyo de Beatriz, la psicooncológa, sin ella creo que difícilmente hubiese podido resolver mis miedos cuando me diagnosticaron el cáncer.

¿Algún mensaje más para aportar?

La vida te da todos los días la oportunidad de vivirla o morirla. Con esto quiero decir que todos tenemos la elección frente a la vida de disfrutar cada instante que vivimos o dejarlo pasar y con ello dejar pasar la oportunidad de ser felices.