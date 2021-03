Francisco Vilás: «Las medidas que se toman contra el covid son una actuación en parte de cara al público»

Francisco Vilás, propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, sostiene que «el cierre de servicios» de la sanidad pública ha beneficiado a la Policlínica y apunta que en España han aumentado un 18% los seguros privados. El cirujano critica que la sanidad pública «se ha olvidado» de la atención a los enfermos no covid.

-El lunes empezó la desescalada en Ibiza y la Semana Santa está a la vuelta de la esquina ¿es inevitable la cuarta ola?

-Sinceramente, pienso que todas las medidas que se adoptan tienen una parte indiscutible de actuación de cara al público más que de realidad sanitaria. ¿Por qué un restaurante puede estar abierto hasta las 17 horas? ¿Qué pasa, que a las 17,15 horas sacan el virus? No lo entiendo. Pienso que las medidas no están suficientemente meditadas y, por lo tanto, si no se hacen las cosas adecuadamente podemos tener la cuarta, la quinta y la sexta ola.

-¿Cuáles son pues las medidas que se deberían adoptar para evitar la cuarta ola?

-Yo soy cirujano y gestor, no soy epidemiólogo; pero tengo la sensación de que los que toman las decisiones no están asesorados por las personas adecuadas.

-¿Pero cuáles son, según su criterio, los principales defectos de las medidas?

-Pienso que son medidas que se adoptan al tuntún. Estuve recientemente en Madrid por un asunto profesional y ahí todo estaba abierto. En cambio, cuando sales de esa comunidad autónoma todo está cerrado. Parece el lejano Oeste. Llegas a Valencia y eso parece un funeral. No es posible que el virus actúe por regiones. Por lo tanto, es evidente que se toman decisiones que no atienden a criterios sanitarios porque, de lo contrario, serían unánimes y similares. No puede ser que en una zona tengas libertad absoluta de movimiento y en otra tengas que estar encerrado en casa. Son decisiones geopolíticas.

-¿Qué interés político ve usted detrás de las medidas?

-El de protegerse.

-¿De qué?

-De las posibles consecuencias que pueda haber cuando esto se haya calmado y la gente sea consciente de que han muerto 100.000 españoles y que se ha vacunado de aquella manera: que políticos se han vacunado antes y que ha habido listas de vacunación.

-Es contradictorio lo que dice.

-No es contradictorio. Vamos a ser sinceros: en un país paralizado por una pandemia, el peor económicamente en la OCDE, la única ley que se aprueba en estos meses es la de la eutanasia. Es un poco ridículo. ¿Por qué?...

"Porque la ley de la eutanasia protege de alguna manera decisiones que se adoptaron en abril y mayo de no intubar a personas"

-¿Pero qué tiene que ver esto?

-Porque la ley de la eutanasia protege de alguna manera decisiones que se adoptaron en abril y mayo de no intubar a personas.

-¿Cree acertado que no se cierre la entrada a Baleares en Semana Santa?

-A ver… Insisto en que no soy epidemiólogo, pero no puedo entender qué diferencia hay entre el virus de aquí con el de ahí. Entiendo que las decisiones deben imbricar las cuestiones sanitarias con las económicas y no sé hasta qué punto se hace así. ¿Es necesario parar toda Baleares en Semana Santa? Hombre, yo pienso que el 85-90% de los empresarios de aquí viven de lo mismo y continuar frenando la economía de Baleares, basada en el monocultivo del turismo, de una forma arbitraria y sin dar soluciones alternativas, es un error catastrófico.

-Choca un poco oír esto de boca del propietario de un hospital si se tiene en cuenta que hace poco más de un mes, Ibiza ha estado al borde del colapso sanitario.

-Esto no es cierto.

"Can Misses ha estado trasladando pacientes por 'asenades' a Son Espases con total normalidad"

-¿Ibiza no ha estado al borde del colapso sanitario?

-No es cierto. Vamos a ver… ¿Qué se entiende por colapso? Ya sabe que en una guerra para que un ejército colapse, no ha de perder el 100% de sus soldados, sino una parte significativa. Can Misses ha estado trasladando pacientes por asenades a Son Espases con total normalidad.

-¿Qué asenades?

-Cosas que podrían haber sido tratadas en Ibiza. Me refiero a años atrás. Cuando los médicos de Can Misses no llegaban… helicóptero hacia Son Espases. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto por una enfermedad normal o por un coronavirus? ¿Dónde está el colapso sanitario? De alguna manera, había un interés en llevar las cosas al extremo. Can Misses tenía 100 camas ocupadas, nosotros 20. Si usted me dijera que nunca se ha trasladado a un enfermo de Can Misses y esos cinco o seis [siete en total, enfermos de covid que se trasladaron a la UCI de Son Espases por falta de capacidad en Ibiza para atenderlos] fueron la gran excepción de la norma, podríamos hablar de colapso. Can Misses debe trasladar un enfermo diario a Son Espases para ser tratado por otras cosas.

-Pero Can Misses tuvo que suspender las intervenciones quirúrgicas programadas no urgentes…

-¿Quién ha parado las operaciones programadas?

-El hospital Can Misses.

-Vale, ¿y usted piensa que eso fue por el coronavirus?

-¿Usted entiende que hay otra razón? Debido a la presión por el covid y la necesidad de ampliar el espacio UCI se tuvo que ocupar parte de los quirófanos y otras dependencias.

-¿Y qué pasaba con los demás?

-¿Por qué no hubo traslados de enfermos a la Policlínica durante el momento crítico?

-No lo sé. Nosotros hemos seguido tratando al cien por cien de nuestros pacientes con plena normalidad. No entiendo por qué desde hace un año sólo tenemos monoenfermedad. La gente continúa enfermando de cáncer… Hay una estadística demoledora que dice que el 35% de los cánceres en España se están diagnosticando tarde y mal. Igual con las enfermedades cardíacas. Parece como si de repente sólo hubiera un monocultivo y ustedes, los medios de comunicación, son responsables de ello. No quiero discutir lo que sucedió en Madrid o Barcelona en abril, no lo viví y lo desconozco. Cuando Can Misses empezó a cerrar servicios… Está muy bien, fue una decisión suya. Pero no puedo entender por qué no se puede operar una hernia o una vesícula cuando dispones de cirujanos, quirófanos y camas. No entiendo por qué hay que arrasarlo todo. «Es que no tengo camas de UCI». De cada 10 cirugías, nueve no van a la UCI. ¿Por qué hay que paralizar las 10? ¿Por qué se paralizan diagnósticos, TAC… toda la actividad? Al final, nosotros nos vemos beneficiados. En España, en un año ha aumentado en más de un 18% el número de seguros privados. Porque la gente sigue enfermando.

-Insisto: ¿por qué no hubo traslados a la Policlínica?

-No lo sé, debería preguntárselo a ellos.

-¿Ustedes tenían capacidad para asumir los siete pacientes trasladados a Son Espases?

-Nosotros hubiéramos podido absorber alguno de estos siete traslados. Vuelvo a decir que la excepción no son estos siete traslados, porque Can Misses envía decenas de enfermos semanalmente o mensualmente a Palma.

-¿Se intentó trasladarlos antes a la Policlínica?

-Nosotros tuvimos una reunión con ellos [el Ib-Salut] y les recordamos que continuaba habiendo enfermos de neurocirugía, de hemodinámica cardíaca y que, por lo tanto, debíamos mantener una reserva para estos pacientes. En aquella época a lo mejor había cuatro enfermos de neurocirugía en la UCI y dos enfermos cardíacos. La necesidad de continuar tratando enfermos era evidente.

-¿Pero en ese momento hubo una comunicación previa de Can Misses o el Ib-Salut?

-Del Ib-Salut sí, pero a posteriori. Por si hacía falta.

-¿Y tenían capacidad para asumir traslados?

-En ocasiones sí, en otras no.

-¿Se ha rechazado por parte de la Policlínica algún traslado por falta de capacidad?

-Que yo tenga conocimiento de ello, en ningún momento se ha negado un traslado. Sí que hemos tenido que quedarnos con algún enfermo que hubiésemos devuelto a Can Misses (de neurocirugía o hemodinámica cardíaca) y que ellos por falta de camas nos dejaban en la clínica un par de días. La relación Ib-Salut [la conselleria balear de Salud] con la Policlínica es perfecta, en cambio con Can Misses es nula o nefasta.

-¿Por qué es nula o nefasta su relación con Can Misses?

-No lo sé, no soy responsable.

-Cuando dos personas tienen problemas saben las razones.

-Ignorancia, menosprecio...No sé.

"La gerente, la directora médica… ninguna de ellas pertenece a mi club de fans. Imagine que con usted me llevo muy mal, pero con el resto de periodistas de su medio, me llevo bien. ¿Con quién tengo entonces el problema? ¿Con usted o con el diario?"

-¿Por parte de quién?

-Es igual. La gerente, la directora médica… ninguna de ellas pertenece a mi club de fans. Imagine que con usted me llevo muy mal, pero con el resto de periodistas de su medio, me llevo bien. ¿Con quién tengo entonces el problema? ¿Con usted o con el diario? Nosotros, sinceramente, hemos tenido siempre una relación fluida, especialmente en este último año, con el Ib-Salut.

-¿Ha habido algún momento crítico en la Policlínica durante la tercera ola de covid?

-No. Se ha alcanzado en algún momento el 75% de ocupación, casi todos con enfermos normales. Insisto en que desde hace demasiado tiempo se han olvidado de los enfermos, nosotros no.

-Que hay pacientes covid que necesitan atención hospitalaria es una evidencia.

-Igual que los otros.

-No creo que se haya dejado de atender u hospitalizar a nadie.

-La Policlínica solo trasladó pacientes de coronavirus la primera semana de marzo [del año pasado, cuando se inició la pandemia] porque se había pactado que estos enfermos fueran tratados en el hospital [Can Misses] y al segundo paciente, que tardaron entre 10 y 12 horas en admitirlo, consideramos que no era lo mejor para el enfermo y la Policlínica se desdobló para atender a enfermos de covid.

-Me refiero a que Can Misses no se ha olvidado de los enfermos no covid.

-Son apreciaciones. Centros de salud cerrados, listas de espera cerradas, consultas telefónicas… Todo esto complica la gestión de una enfermedad.

-¿Usted o alguien de su entorno próximo han sufrido las consecuencias del covid?

-Yo tuve la enfermedad en agosto. Me contagié en el despacho de un notario y estuve cuatro días mal y 15 aislado.

-¿Han tenido la necesidad de ampliar el personal?

-Sí. Hicimos una primera reducción de personal, de todo aquello a lo que no había lugar en ese momento, como administrativos, fisioterapeutas... Durante el primer mes se tuvieron que cerrar una serie de cosas. Y luego hemos ido ampliando la plantilla en función de las necesidades. A veces ha sido difícil traer personal, pero lo hemos conseguido.

"Nosotros sólo hablamos castellano y al personal que consideramos imprescindible le ofrecemos una vivienda"

-¿No tienen las mismas dificultades que la sanidad pública para contratar personal?

-No, menos. Nosotros sólo hablamos castellano y al personal que consideramos imprescindible le ofrecemos una vivienda.

-¿Cómo ve la reclamación del personal sanitario público de equiparar el complemento de residencia con el de Canarias? ¿En la Policlínica se da?

-Son temas del sistema público. En la medicina privada los temas se solucionan de una manera lógica. Dígale complemento, pero a alguien que traes de fuera has de buscarle una solución.

-¿Con la vivienda?

-A muchos de ellos les ofrecemos una vivienda, sí.

-¿Y qué le parece el anuncio, primero del Consell para los trabajadores de Cas Serres, y luego del Govern balear de abonar al personal sanitario una paga extra covid?

-[suspira] Pienso lo que dijo aquella famosa ministra de que «el dinero público no es de nadie». Creo que no está para dar paguitas sino para ayudar a la gente que tiene verdaderos problemas. Sería más lógico plantear cuáles son los empresarios y autónomos que están a punto de hacer crac y dedicar esfuerzos a los que realmente lo necesitan. Los otros, en definitiva, han cobrado cada mes, han hecho su horario y, si han hecho horas extras, las habrán cobrado. Todos hemos estado sobrecargados. La Policlínica dio una paga a su personal, pero el dinero es nuestro. Esta es la pequeña diferencia.

-Si han aumentado los seguros privados en España y ustedes han mantenido una actividad normal, ¿el último año ha sido rentable para la Policlínica?

-La clínica ha cumplido todos sus objetivos, tanto de actividad como económicos.

-¿Ha sido un año mejor que los anteriores?

-Ha sido un año normal.

-¿Se atreve a poner una fecha a la vuelta a la normalidad?

-Sanitariamente, hasta que no se alcance la vacunación del 60-70% de la población no se alcanzará la normalidad. ¿Y cuándo se conseguirá? No antes de Navidad. Y la económica no antes de septiembre u octubre de 2022. Ibiza necesita dos ciclos completos para que la gente pueda cubrir todos los agujeros. El modelo de turismo de masas, de beach-clubs, de discotecas, estoy seguro de que tendrá que replantearse, fundamentalmente por la estética. Actualmente, no creo que haya alguien capaz de decir cuál será la reacción de la gente ante una aglomeración.