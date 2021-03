Fiesta de Sant Josep con misa, música y lluvia

Festividad del patrón al mínimo. Si el año pasado no se pudo llevar a cabo ningún acto de las fiestas de Sant Josep tras la declaración del estado de alarma, este año al menos se pudo celebrar la misa del patrón, casi íntima y en una mañana de lluvia muy desapacible. Además, por la tarde estaba previsto en Can Jeroni la presentación del vídeo ‘Es meu poble’ y un concierto de The Moonshine Band. Sant Josep celebrará este fin de semana con teatro en can Jeroni. Hoy sábado está programada la obra ‘Llum trencada’, a cargo de Iguana Teatre, con sesiones a las 18.30 y 20.30 horas. Mañana domingo los niños serán los protagonistas, con el espectáculo ‘Cometagiroavió’, para mayores de 5 años, con sesiones a las 12 y las 17 horas.