Drones hasta en la sopa en Ibiza

El cumplimiento de las normas anticovid durante la desescalada se vigilará con celo, por tierra y aire. Para esto último están los drones. Casi todos los cuerpos de policía local de Ibiza, y también el de Formentera, disponen de estos pequeños espías aéreos, al igual que la Guardia Civil. Ahora hay que sumar también el de la Dirección General de Emergencias del Govern, que ha enviado desde Mallorca un «camión inteligente» que permanecerá en Ibiza una semana y desde el que se coordinarán estos trabajos de vigilancia aérea. «La función del dron será vigilar que no haya más personas de la cuenta, que no se produzcan aglomeraciones; por ejemplo: que en un área recreativa con barbacoa no se junten tres familias con todos los niños», explicó ayer, desde el interior del puesto de mando del «camión inteligente», Felipe Ortiz, jefe de la unidad Operativa de Emergencias del Govern balear.

Se vigilarán las zonas en las que se podrían producir aglomeraciones, incluidas las playas, pero no de noche. El dron que el Govern tiene en Ibiza no puede volar sin luz, a diferencia del de Mallorca, que dispone de cámara de infrarrojos. Las áreas a vigilar se elegirán según el criterio de los propios funcionarios de Emergencias o a requerimiento de las policías locales, «en zonas donde se puede prever que haya aglomeraciones de personas que incumplan la normativa anticovid», dijo Ortiz. El dron sobrevolará las zonas sensibles y enviará las imágenes al puesto de mando de Palma o al de Ibiza, en el caso de que el camión, que llegó el jueves desde Mallorca, siga en la isla.

«Si se observan indicios o pruebas de que se está cometiendo algún tipo de ilícito en cuanto a la normativa covid, se avisará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, o a los agentes de Medio Ambiente para que se personen en el lugar y comprueben la situación», añadió el funcionario de Emergencias. «Un dron ofrece una gran capacidad de visión sobre un amplio espacio: no es lo mismo volar en playas que mandar un patrulla», aclaró el técnico.

En cualquier caso, los vuelos del dron siempre estarán coordinados con los responsables de Seguridad Aérea. «No puede volar en todas partes, porque hay zonas restringidas, como por ejemplo el aeropuerto:ahí no siempre se puede volar», remarcó el responsable de Emergencias. Otras zonas de vuelo limitado son las áreas de nidificación de aves, como el Parque Natural de ses Salines.

«Todo está coordinado siempre con Seguridad Aeronáutica, de manera que cuando hay un vuelo previsto informamos de ellos para avisar a las policías o a la Guardia Civil, ya que ellos podrían estar volando con sus helicópteros;el cumplimiento de la ley ha de ser muy estricto», remarcó el especialista.