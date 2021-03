Manuel Jabois (Pontevedra, 1978) tiene una excelente capacidad para analizar lo que sucede a su alrededor. Esto, junto a su maravillosa pluma, le ha posicionado como uno de los referentes periodísticos más claros de los últimos años.

Alguna vez ha confesado que le produce rechazo la palabra novelista cuando se refieren a usted.

Entre rechazo y respeto. Creo que se trata de un tema de intrusismo, de sentirme intruso. Con este segundo libro ya me voy acostumbrando. Me pasó lo mismo con el periodismo porque tardé muchos años en considerarme periodista. Sentía que estaba en un periodo de formación, algo que también me ocurre con las novelas. Es una percepción personal.

Malaherba planteaba una mirada interior, más íntima. Miss Marte, en cambio, parece una visión hacia el exterior.

Sí, de alguna forma Malaherba es una historia que llevaba dentro desde hacía algún tiempo y por eso tiene esa voz narrativa infantil. Tenía una intención memorialista vinculada al recuerdo de una época concreta. Miss Marte introduce un narrador que no es el protagonista y aborda un tema más complejo como la relación entre el mundo y uno mismo, así como lo que se espera de ti.

¿El periodismo condiciona su faceta como escritor?

Creo que no. Soy una persona que consigue aislarse cuando escribe, incluso de mí mismo. No la condiciona, pero algunos elementos de las novelas son una influencia clara de mi oficio. La protagonista es una periodista y la profesión está presente en casi toda la obra. Al escribir no suelo tener ninguna interferencia de mi faceta como periodista.

Afirma que, para usted, escritura y pensamiento van de la mano.

Sí, porque las ideas suelen aparecer cuando escribo, al teclear en el ordenador. No suelo partir de la posición de ventaja de haber pensado algo antes. Siempre existe una posición inicial, pero la mejor idea surge durante el proceso de escritura. Todo fluye de una forma mucho más natural. En esta novela me sucedió algo parecido: empecé con una idea vaga de lo que quería contar y poco a poco voy construyendo la historia. Pienso mejor cuando escribo.

¿Escribir le ha servido para encontrar respuestas?

Sin duda. La ficción suele ser una prolongación artificial de hechos que no se han producido. Los vas desarrollando a medida que escribes. A veces te encuentras con cosas que no querías saber y otras que te iluminan.

Hace unos meses escribió un artículo en El País sobre el escándalo de las menores tuteladas en Balears.

El caso del que hablaba hacía referencia a unos hechos ocurridos muchos años antes porque, durante esa época, estuve en Palma con el padre de la chica y pude contar su historia. Estoy especialmente sensibilizado con esto porque pude conocer lo sucedido de primera mano y porque me preocupaba la vulnerabilidad de la víctima. En el caso de las menores tuteladas, es difícil entender cómo el Estado no les ofreció la suficiente protección cuando estaban a su cargo. Fue una desgracia que se podría haber evitado. En estas situaciones hay que ir hasta el fondo y no se debe poner freno a las investigaciones que permitan saber qué ocurrió. Posicionarlo en el primer plano de la actualidad e identificar a los culpables. Mi artículo hablaba sobre la necesidad de priorizar un tema tan importante como este. Ha sido un fracaso social y político. Estas menores, al estar tuteladas por el Estado, eran responsabilidad de todos al fin y al cabo.

¿Cuál debe ser la posición de los periódicos locales ante la realidad actual?

El principal problema del periodismo es la precariedad, algo que puede acentuarse más en el caso del periodismo local. Tener a periodistas que cobran una miseria y tienen unas jornadas de trabajo maratonianas acaba teniendo un impacto directo en su salud y en su forma de trabajar. El periodismo local debe contar las noticias más cercanas de la mejor forma posible. Debe tener un compromiso con la sociedad y proporcionar la mejor información para que los ciudadanos puedan construir una opinión sólida. Sentir lo que ocurre a nuestro alrededor como algo propio. El mejor periodismo debe estar donde ocurren los hechos. Cuando viajo para cubrir una noticia, lo primero que hago es leer la prensa local para enterarme bien de lo sucedido y entender el contexto.