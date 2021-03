Los asuntos penales de Violencia Sobre la Mujer por resolver suben un 54% en Ibiza

El número de casos penales pendientes de resolver en el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza a finales del año pasado se incrementó un 54,58% frente al año anterior. En diciembre de 2020 eran 405 casos los que estaban pendientes de resolución, mientras que en el mismo mes de 2019 eran 262, según los datos de Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), presentada ayer en Mallorca.

En cuanto a los asuntos civiles de este mismo juzgado, el incremento de los casos por resolver es mucho menor, y se sitúa en el 1,96%. A finales del año 2020 estaban pendientes de resolución 104 casos, y a finales de 2019 eran 102. Así valora la situación el TSJB: «En los ámbitos civil y penal se mantiene un resultado de pendencia desfavorable en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza; sin embargo, y como dato positivo, se tiene que resaltar que 2020, pese a la pandemia, el juzgado ha recuperado casi el mismo nivel resolutivo de la anualidad previa al incendio de la sede judicial», señala el TSJB.

En cuanto a los cuatro juzgados de Instrucción del partido judicial de Ibiza, el número de asuntos pendientes de resolver continuó en aumento en 2020, si bien no tanto como en 2019, cuando el incremento fue espectacular a consecuencia del incendio intencionado de la vieja sede judicial de la isla. En 2020 el incremento de los casos penales aún por resolver fue del 13,19%. En el año 2019 estos casos aumentaron un 72,7% respecto al año anterior.

A finales del año pasado, los juzgados de Instrucción de Ibiza tenían pendientes de resolver 6.274 casos, frente a los 5.543 del año anterior. El número de casos ingresados descendió, pero no fue suficiente para conseguir reducir la pendencia. «El ligero descenso de asuntos ingresados no ha permitido la reducción de la pendencia, quizás por el hecho de que los juzgados de Instrucción de Ibiza todavía no han conseguido el nivel resolutivo anterior al incendio del edificio judicial situado en la avenida de Isidor Macabich», señala el TSJB en su Memoria de 2020.

La situación es muy parecida en los asuntos civiles. Los Juzgados de Primera Instancia de Ibiza acumulaban en 2020 6.723 casos pendientes de resolver frente a los 5.937 de 2019, lo que representa un aumento del 13,24%. Estos juzgados cerraron el año 2019 con un aumento de los casos por resolver frente a 2018 del 19,50%. Es decir, la pendencia ha descendido. «El mantenimiento del nivel resolutorio de los Juzgados de Primera Instancia de Ibiza, unido a la disminución de entrada de asuntos civiles, ha permitido una reducción de la pendencia», señala el TSJB al respecto. En 2020 ingresaron en estos juzgados 7.182 casos, mientras que en 2019 fueron bastantes más: 8.172.

Más juzgados en Ibiza

Por otra parte, la Memoria del TSJB del año pasado refleja la necesidad de creación de nuevos juzgados en Balears, dos de ellos de Primera Instancia en Ibiza, además de otro de Primera Instancia en Palma, dos de Violencia contra la Mujer en Palma, uno Contencioso Administrativo en Palma, uno Social en Palma y ocho de Mercantil en Palma.

En el conjunto de Baleares los juzgados registraron un 13,47% menos asuntos que en 2020, y pasaron de 159.765 a 138.245.

En todas las jurisdicciones disminuyó la entrada de asuntos excepto en la contencioso-administrativo, que ingresó un 4,73% más de casos que en 2019. Pese a esto, el pasado ejercicio en las islas se resolvieron 131.963 casos, lo que supone un descenso del 11,36% si lo comparamos con los 148.882 asuntos resueltos en 2019. Al final del 2020, quedaron 83.772 casos sin resolver, un 8,20% más que en 2019.