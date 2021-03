‘Ulysses’ ya no será un macetero

Náutica. Hasta hace medio año, ‘Óscar’, un ‘llaüt’ con popa de espejo construido hace 70 años, estaba destinado a convertirse en una jardinera. Ahora, rebautizado ‘Ulysses’, flota amarrado en los pantalanes del Club de vela de Es Náutic, en Sant Antoni, gracias al empeño de su propietario, Juan Blanco, y tras haber sido restaurado a conciencia por un ‘mestre d’aixa’ que recuperó su diseño original, incluida su vela latina.

Al ‘Ulysses’, antes ‘Óscar’, le ha cambiado la vida en los últimos seis meses. Varado en el patio de una nave de Montecristo su futuro inmediato no era navegar, sino servir de macetero en una finca, que es como acabaron otros de su especie, cuando no convertidos en leña o en alimento para termitas y escarabajos barrenadores. Pero a Juan Blanco, que buscaba un barco de similares características para reflotarlo, el mestre d’aixa Elías Rodrigo le chivó su existencia: ve a ese polígono que encontrarás lo que buscas. Fue y hubo flechazo, a pesar de que no era, precisamente, lo que perseguía. Lo que quería era una bruixa, «una embarcación menor con vela de perxeta o cangrea con un peu de gall al pic y que, como distintivo, lleva el perfil de una bruja en la vela», tal como define la Enciclopèdia pitiusa esa nao. Pero aquello era un llaüt, al que no faltaba ni su cap de mort en proa. Tenía popa de espejo, chata, plana, como la de los que se usaban antaño para la pesca costera, y, originalmente, carecía de motor: para navegar se empleaban bien los remos, bien la vela latina, complicada de manejar hasta para un experto como Blanco, que fue entrenador de la Real Federación de Vela española.

‘Óscar’, como fue bautizado originalmente, fue construido en 1953 por el mestre d’aixa Vicent Costa Torres, Lluc, «para un pescador de Santa Agnès». De 3,75 metros de eslora y 1,47 de manga, estaba hecho un desastre. De poco más servía, o eso parecía a su dueño, que para jardinera. Tenía hasta las tablas de la cubierta rotas tras ser rescatado de la bahía de Talamanca, donde yacía hundido, y permanecer una década abandonado en Montecristo. Incluso había perdido su antena (que sirve para elevar y suspender la vela latina) y, tras la muerte del propietario pescador hace unos 25 años, le habían modificado su diseño hasta casi desfigurarlo: le acoplaron, por ejemplo, un motor diésel, para lo cual rompieron la bancada, donde se apoya el mástil, y enderezaron este, que de esa manera perdió la oblicuidad de su configuración original. En vez de una vela latina, le pusieron una cuadrada. Los puristas se hacían cruces al verlo.

Los restos de ‘Óscar’ costaron 1.000 euros. Restaurarlo para devolverle su esplendor primigenio, unos 8.000 euros, que abonó Maite Hernández, pareja de Blanco. Durante seis meses «de intenso trabajo, del amanecer al anochecer», fue recompuesto por el maestro de ribera Toni Ribas en el taller de Joan Trias en Cala de Bou. Construyeron una antena de 6,42 metros de longitud con pino de Oregón para poder desplegar, como mandan los cánones, una vela latina (nueva, de poliéster de Dacron) de 9,8 metros cuadrados, le extrajeron el motor diésel, recolocaron la bancada, devolvieron al mástil su inclinación natural, e instalaron la cubierta y las tapas perdidas. Crearon una caña, un timón y un botalón (con pino canadiense), los tres desaparecidos tras tanto tiempo de abandono, así como bitas con teca de Birmania: «Ha quedado muy de capricho», exclama Blanco mientras repasa a ‘Ulysses’, como lo rebautizó, de popa a proa. La próxima vez que lo lleve al varadero extraerá el soporte del motor, que aún es visible desde el pantalán de la Escuela de Vela del Nàutic de Sant Antoni, en el que lleva amarrado un mes.

Con el príncipe Felipe en la proa

Blanco lo quiere para navegar, una de sus pasiones y uno de sus trabajos («el que me dio de comer») de su «doble vida» profesional. El otro es la fotografía, en la que ha tocado todos los palos: foto fija en películas, artística, de modelos... El mar, lo que realmente le procuró alimento, le tira, quizás, por sus raíces vascas, pues de allí procedían unos antepasados que se instalaron en Argentina: «Como buen bilbaíno, nací donde me dio la gana», bromea. Blanco, natural de Buenos Aires y criado en la Patagonia, estudió Náutica en Guipúzcoa, se convirtió en entrenador olímpico y formó parte del equipo que durante cuatro años preparó en aguas de Palamós a Fernández León, Alfredo (Fredi) Vázquez y a un tal Felipe de Borbón, entonces príncipe, la tripulación que participó en las Olimpiadas de Barcelona de 1992 (finalizaron sextos con el yate ‘Aifos’, Sofía al revés) dentro de la clase Soling: «Felipe iba en la proa», recuerda este marinero de 74 años que en 1995, junto a Mercedes Pequeño, su esposa, ya desaparecida, impulsó la Semana del Mar.

«Tiene unas líneas de agua sorprendentes, es fino, pero su navegación es bastante complicada», reconoce Blanco tras pilotar el ‘Ulysses’ por la bahía de Portmany. Espera participar con él en las jornadas de vela clásica que organiza Es Nàutic, aplazadas una vez más por el frente frío que barrerá las islas este fin de semana. Uno de sus proyectos es crear una plantilla de ese llaüt para clonarlo, bien en fibra bien en madera, de manera que puedan fabricarse varios similares (y baratos) para que los críos conozcan cómo es manejar el timón de una de estas embarcaciones clásicas pitiusas en vías de extinción... o cuyo destino es convertirse en jardineras.