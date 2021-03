Santa Eulària acordó ayer una prórroga de 10 días para que los interesados puedan solicitar las ayudas al alquiler. El plazo acababa mañana, pero el colapso del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) tras un ataque informático que ha provocado que, desde el pasado 10 de marzo, no se puedan realizar muchas de las gestiones por vía telemática, además de impedir una correcta y ágil atención presencial, ha decidido al Consistorio a ampliar el plazo previsto de peticiones.

Las ayudas al alquiler convocadas por el Ayuntamiento por un valor de 450.000 euros requieren un certificado de ingresos expedido por el SEPE a los solicitantes que hayan recibido pagos por desempleo, ERTE u otras prestaciones laborales.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha ampliado hasta el próximo 29 de marzo el plazo para poder presentar las solicitudes para acceder a las ayudas al alquiler y que permitirán a los adjudicatarios recibir hasta 1.200 euros para aliviar la carga que supone el pago de rentas por su vivienda. «Aunque no es una cuestión que se pueda achacar al Ayuntamiento, consideramos que no sería justo que quienes tenían que presentar el certificado del SEPE no pudieran acceder a las ayudas por culpa de un problema informático, especialmente en una situación tan delicada como la que estamos viviendo», explicó ayer Miguel Tur, concejal de Hacienda.

Las bases y la documentación necesaria están disponibles en la web www.santaeulariadesriu.com. Además, se pone a disposición de los interesados el correo electrónico ajuda@santaeularia.com y el 971 04 02 48, teléfono del servicio Santa Eulària Ajuda.

Como en otras convocatorias, las bonificaciones que se soliciten se corresponderán a un máximo de dos mensualidades del alquiler con un tope de 1.200 euros por ayuda. Dado que la idea es ayudar a quienes tienen en el alquiler un gasto recurrente que les dificulta llegar a final de mes, para poder acceder a este dinero, los solicitantes deberán tener un contrato de alquiler en vigor cuya renta mensual no supere los 1.200 euros y para una vivienda situada dentro del municipio. Igualmente, el peticionario deberá estar empadronado de forma continuada en el municipio al menos desde hace dos años.

Los ingresos de la unidad de convivencia no podrán exceder los 22.558,77 euros (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples del año 2020 a 14 pagas) en el caso de que esté formada por una sola persona adulta; y de 3.759,80 euros adicionales (0,5 Iprem del año 2020 a 14 pagas) por cada persona más que forme parte de dicha unidad.