Un doble cero. Es decir, cero nuevos contagios de coronavirus en Ibiza y cero nuevos contagios en Formentera. Es lo que han registrado las Pitiusas en la última jornada, según ha confirmado este mediodía la conselleria balear de Salud. Se trata de la segunda vez que se da esta buena situación en las Pitiusas en esta semana, en la que los casos activos de coronavirus continúan bajando tras el pequeño repunte notificado el miércoles. Desde el lunes, el número de afectados por covid en Ibiza y Formentera se ha reducido un 13,9%.

No sólo el laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses no detectó ningún positivo en covid sino que, además, los médicos dieron siete altas a afectados, con lo que los casos activos se sitúan en 124.

En estos momentos hay 34 enfermos de las Pitiusas hospitalizados. De ellos, 33 están en centros sanitarios de Ibiza: 25 se encuentran en plantas covid mientras que otros ocho permanecen en unidades de críticos. A éstos hay que sumar el único paciente que continúa ingresado en el Hospital Son Espases, en Mallorca, en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De la misma manera, en sus casas, en estado leve o asintomático, están ahora mismo 89 personas, todas ellas en Ibiza, ocho menos que ayer.