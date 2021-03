El Obispado no quiso ayer tampoco informar acerca de la investigación que el Vaticano ha obligado a emprender para esclarecer las acusaciones de pederastia contra un sacerdote de la isla, aunque le ha relevado de sus cargos en las dos parroquias de Ibiza en las que trabajaba.

El sacerdote ha sido señalado por tres hombres, que le acusan de abusar de ellos cuando eran menores, en los años 1990, 1994 y 1996, con 16, 11 y 10 años, respectivamente.

El Obispado anunció los cambios en su web el lunes 15, días después de que se hicieran públicas las acusaciones contra el sacerdote. Por tanto, el cura deja de ser moderador de la parroquia de Santa Cruz, cargo que ocupa desde ayer otro religioso, y tampoco continúa como párroco de la de San Pablo, en la que el Obispado ha nombrado a un administrador parroquial.

Los decretos de nombramiento de los nuevos responsables de ambas parroquias, firmados por el administrador diocesano de las Pitiusas, Vicente Ribas Prats, no hacen ninguna referencia a las circunstancias del cambio y se limitan a encomendar los puestos a sus nuevos titulares «teniendo en cuenta el bien pastoral». Estos decretos designan a Marcelo Gabriel Jofré como administrador de la parroquia de San Pablo y a Enric Torres Riera como moderador de la parroquia de Santa Cruz.

El Obispado de Ibiza no ha hecho público si el sacerdote acusado de pederastia e investigado actualmente por el arzobispado de Valencia, del que depende la diócesis de Ibiza, mantiene sus otros cargos diocesanos como miembro del colegio de consultores y arcipreste de la isla. Ayer, en la web del Arciprestazgo de Ibiza (incluida dentro de la del Obispado) seguía como arcipreste.

Sergio Lleó, el primer denunciante, y el único de los tres que no oculta su identidad, declaró ayer acerca del relevo del presunto pederasta: «La verdad es que me siento contento, porque ya sabemos que al menos no va a hacer más daño a ningún niño o persona en situación vulnerable, y eso es lo más importante». «De todas formas lo justo es que lo expulsen de la Iglesia Católica», dijo también. Lleó pidió la expulsión de este religioso al sacerdote investigador de Valencia que viajó la semana pasada a Ibiza por orden de la Santa Sede para entrevistarse con él.

Lleó y los otros dos denunciantes aseguran que hay más afectados. Uno de ellos sería un hombre que publicó en un comentario en la web de Diario de Ibiza en el que dijo que este sacerdote intentó abusar de él en 2006, cuando tenía 28 años. Diario de Ibiza ha intentado contactar con esta persona a través de correo electrónico, pero no ha respondido.