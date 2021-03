Claudia Reig, directora de documentales: «El machismo lo tenemos que cuestionar hombres y mujeres»

‘En la bretxa’ es un documental producido en 2018 por Barret Films, una cooperativa audiovisual de Valencia, y dirigido por Claudia Reig. Se trata de un largometraje con siete mujeres como protagonistas y de una web interactiva donde más de 80 mujeres, de distintos ámbitos profesionales, aportan sus testimonios para dejar patente que la desigualdad laboral entre sexos está lejos de eliminarse.

-¿Cómo nace este proyecto?.

-Yo soy la directora, la cara visible, pero formo parte de un equipo que es una cooperativa, Barret Films. Empezamos antes del 2018 cuando nos interesamos por la reforma de la condiciones laborales en el puerto de Valencia y esto coincidió con el 8-M. Como mujer y joven me costaba mucho que la gente me escuchara y que me respetara, me sentía como más pequeña, sobre todo al lado de hombres de más edad. En ese momento las mujeres del puerto me apoyaron mucho y se empezaron a organizar de cara al 8-M de ese año coincidiendo con el movimiento ‘Me Too’.

-Es decir, que se dieron las circunstancias oportunas para que desarrollara este documental.

-Sí. Gracias a ellas y en ese momento que vivimos, adquirí mucha consciencia sobre la desigualdad laboral entre sexos y me di cuenta que igual que a ellas en la estiba a mí me ocurría lo mismo en el audiovisual. Entonces empecé a tratar las dificultades de las mujeres en el trabajo y la cantidad de estigmas que tenemos en ámbito laboral.

-¿Cómo plantea este trabajo en la pantalla?

-Empezamos analizando primero con una serie de perfiles femeninos que estuvieran en entornos laborales masculinizados, donde el machismo es más evidente, como la estiba, y a partir de allí fuimos buscando otros perfiles que representaran trabajos diversos.

-¿Fue difícil esa búsqueda?

-En ese proceso de investigación nos dimos cuenta de que realmente esa desigualdad no solo ocurría en ámbitos masculinizados, sino en otros entornos laborales. Allí están las dificultades de las mujeres para acceder a puestos de responsabilidad y eso nos llevó a desarrollar una segunda fase del proyecto.

"Cambiar los roles es complicado para los hombres porque les quita privilegios que siempre han tenido»

-¿Se refiere a la web interactiva?

-Sí, se trataba de que otras mujeres se animaran a compartir un testimonio, corto y en primera persona, y dar voz a muchas más a través de la web donde la gente dejaba sus testimonios y luego lo recogimos en el largometraje, en el que aparecen las siete protagonistas más los testimonios recogidos en la web.

-¿Sigue vigente, tres años más tarde del documental, esa desigualdad laboral?

-Lo que ocurre es que en estos tres años, con esa ola de feminismo, se ha dado una falsa sensación de que hemos conseguido la igualdad. Por eso pienso que tenemos que seguir cuestionándonos las cosas, seguir reflexionando y no creer que ya lo hemos superado. Aparte de los datos que siguen reflejando esa desigualdad, pienso que es un tema de actitud y también de autocrítica, porque el machismo también está en nosotras, lo combatimos y somos conscientes de que forma parte de nuestra educación y es algo que todos, hombres y mujeres, nos tenemos que cuestionar.

-¿Nos queda mucho trabajo?

Claro, a todos, hombres y mujeres. No es algo que vayamos a lograr de la noche al día, como decía se basa en mucha reflexión. Como mujer soy consciente de mi machismo, y a veces me indigna, sobre todo en esos roles que nos asignan como son los cuidados de la familia, de los mayores, de los hijos y esto es difícil de quitar porque sale de forma natural y cambiar eso es algo complicado y para los hombre mucho más, porque evidentemente les quita privilegios que siempre han tenido.

"Estamos alucinados con la nominación del World Press photo por ‘Parir en el siglo XXI’»

-Acaba de ser nominada en la categoría de proyecto interactivo del año del concurso de narrativa digital del World Press photo por ‘Parir en el siglo XXI’. ¿No para de trabajar?

-Este documental es concreto y trata sobre el proceso del parto en los hospitales públicos. Mostramos cinco partos en el Hospital de La Plana en Villarreal, Castellón, con un servicio pionero en este campo. Desde que empezaron lo llevaron las matronas y le dan una vuelta a ese tipo de asistencia que intenta tratar y acompañar el parto desde la humanidad y no desde la medicalización.

-Imagino que esa nominación es importante

-Estamos alucinados. Nos declaramos fans de ese concurso y cada año vamos a ver la exposición, además se hace aquí en Valencia [15 de abril], veremos qué pasa. Insisto, este proyecto rompe con la imagen medicalizada que tenemos del parto.