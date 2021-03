Las contradicciones de las limitaciones de las reuniones sociales y familiares en Ibiza

El lunes 15 comenzaba una lenta desescalada en Ibiza y el Govern anunciaba cambios en las restricciones de movimiento. Así, desde el 5 al 25 de marzo, las reuniones sociales (a excepción de las que se hagan en bares y restaurantes, donde no podrán ocuparse mesas con más de cuatro personas) tanto en espacios interiores como en exteriores podrán contar con hasta seis personas de un máximo de dos núcleos de convivencia.

Del 5 al 25 de marzo

Esto quiere decir que entre estos 20 días podemos ver a amigos o familiares en sus casas o en un local de restauración (no más de 4 personas por mesa) siempre que en ese encuentro no haya más de dos núcleos de convivientes.

Podemos llevar a nuestros hijos al parque a que juegue con otro niño (aquí ya es el máximo de núcleos de convivencia), quedar con otra pareja para tomar un aperitivo (a cenar no, porque la restauración debe cerrar a las 17 horas), ir a desayunar a casa de un familiar...

Mientras tanto, pueden viajar a Ibiza personas de cualquier parte de España (con una PCR negativa en origen, según ha anunciado el Govern) o del extranjero, sean convivientes o no, y sin limitación de núcleo de convivencia. Mientras estén en la isla podrán estar juntos en una vivienda u hotel y desayunar, comer y cenar juntos.

Hay una excepción: entre el 17 y el 21 de marzo (puente de San José en muchas autonomías) el Gobierno central ha decidido que toda la península se cierre perimetralmente, así que durante ese fin de semana sólo podrán viajar a las Pitiusas los peninsulares que tengan una razón justificada (como por trabajo). Los extranjeros podrán entrar sin justificar su entrada, aunque sí con PCR negativa si proceden de un país de riesgo (la mayoría de los que componen la UE).

En Semana Santa, todo cambia

Si hasta este momento la regulación de las reuniones sociales parecía algo liosa, en Semana Santa las contradicciones se multiplican.

Entre el 26 de marzo y el 11 de abril las restricciones que influyen en nuestras relaciones sociales aumentan.

En el exterior (playa, restauración, excursiones...) podremos seguir reuniéndonos un máximo de seis personas de dos núcleos de convivencia, pero se prohíbe cualquier contacto más allá del núcleo de convivencia habitual en una vivienda.

¿Qué quiere decir esto? Varias cosas: que, por ejemplo, quienes viven solos no podrán visitar a sus padres o familia y permanecerán dos semanas en la soledad de su hogar, que los nietos no irán a casa de los abuelos (por muy mayores que éstos sean), aunque sí podrán ir a jugar al parque con un amiguito. Es más, durante la Semana Santa podemos quedar cada día con un núcleo distinto de convivencia para comer fuera (con el consiguiente aumento de riesgo de contagio) pero no hacerle una visita a nuestros mayores en sus viviendas.

Quienes tengan niños y en Semana Santa tengan que trabajar se encuentran con una dificultad añadida: no podrán dejar sus hijos al cuidado de nadie a no ser que los tengan todo el día en la calle.

Por otra parte, durante la Semana Santa vuelve a estar la península cerrada perimetralmente por orden gubernamental (a excepción de Baleares y Canarias), lo que significa, por poner un ejemplo más, que un ciudadano con residencia en Alemania y con familiares en Ibiza, sí podrá viajar a la isla a visitarlos, aunque como debe cumplir las mismas normas que los residentes en Baleares, no podrá quedarse en su casa; solo podrán verse en exteriores o bares o restaurantes.