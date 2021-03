Formentera deja de estar libre de casos de coronavirus. El laboratorio de Microbiología del Hospital Can Misses diagnosticó ayer de covid a una persona de la isla después de 18 días sin constatar ningún positivo y después de varias jornadas en las que no había ningún afectado activo en la isla. Según la conselleria balear de Salud, se trata de una mujer de 87 años que, debido a su estado se encuentra hospitalizada en la planta F de Medicina Interna del Hospital Can Misses. En las últimas 24 horas, además, se ha diagnosticado de coronavirus a una persona en Ibiza. Así, con estos dos nuevos contagios, los casos activos en estos momentos en las Pitiusas se sitúan en 144, cuatro más que ayer. Aunque pequeña, se trata del primer aumento registrado desde el pasado 29 de enero, hace 46 días, fecha en la que comenzó una caída constante, según el histórico de datos de la conselleria balear de Salud.

La cifra de enfermos de coronavirus hospitalizados también se ha incrementado en la última jornada, al pasar de 34 ayer a los 38 de hoy. Eso sí, el aumento se concentra únicamente en los pacientes ingresados en plantas Covid, ya que el número de afectados que se encuentran en estado crítico se ha reducido ligeramente y ahora mismo son ocho, uno menos que ayer. En centros sanitarios de Ibiza hay 33 contagiados ingresados, 25 en planta y los ocho que están en UCI. A éstos hay que sumar los cinco que permanecen en el Hospital Son Espases, en Mallorca.

Por segundo día consecutivo, el número de positivos que están en autoaislamiento en sus casas dado que su estado es leve o, incluso, asintomático, se mantiene en 106.