El Ayuntamiento de Ibiza aprobó ayer en una sesión plenaria extraordinaria la incorporación de 5,4 millones de euros de los remanentes de tesorería al presupuesto ordinario de la institución. Esta dotación económica tiene como objetivo, por un lado, la «reactivación económica» con la inversión en la ciudad y, por otro, «continuar atendiendo las necesidades» de los residentes en el municipio, informó el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, indicó que con la incorporación de este remanente, «ponemos las personas en el centro, invirtiendo en sus necesidades sociales, como la vivienda, y actuamos como motor económico» con inversión pública generando puestos de trabajo.

En este remanente hay partidas, detalla el Consistorio, «destinadas a las áreas de policía local, movilidad, obras y mantenimiento, parques infantiles, deportes, medio ambiente, patrimonio, turismo, promoción económica, bienestar animal, recursos humanos, bienestar social, creación del censo de viviendas y para incrementar las ayudas a los autónomos y al alquiler de la vivienda».

Para la Policía Local, se compran «seis motos para la unidad de policía de barrio, dos de tipo trail para la unidad de GSV». Y un vehículo patrulla. Además, añade el Consistorio, «está previsto en el proyecto el cierre de la primera planta de oficinas para mejorar la seguridad en el acceso a las instalaciones así como el cierre de la recepción y la adquisición de equipos de transmisiones». La inversión prevista asciende a 130.000 euros.

En el apartado de movilidad, Vila anuncia «la licitación y construcción del carril bici de la avenida de Bartomeu de Roselló con la conexión con la avenida de Isidor Macabich y la E-10; el proyecto de licitación de la bicicleta pública y el Metropeu (para favorecer e incentivar el traslado a pie por la ciudad), y la instalación de nueve puntos eléctricos de carga de vehículos en el municipio». Estas actuaciones tendrán un coste de 90.915 euros, apunta Vila.

En vías públicas, el Ayuntamiento destaca «la reforma de las instalaciones de aire acondicionado del Museu Puget, el generador de Can Ventosa, la adecuación de las instalaciones eléctricas, la línea eléctrica de la Casa de la Música, asfaltados en el municipio (con un presupuesto de 400.000 euros) y la ampliación de las aceras con el objetivo de fortalecer y promocionar la movilidad sostenible y segura».

En el apartado de medio ambiente, el equipo de gobierno indica que está prevista la instalación de placas fotovoltaicas en los centros escolares de Can Cantó, Can Misses, Cas Serres, Sa Jovería y Can Ventosa.

Autoabastecimiento energético

Esta intervención, que tiene un coste de 1,4 millones, apunta el Consistorio, «permitirá el autoabastecimiento de energía» de los centros, «y el excedente que no se consuma podrá revertir en la red eléctrica».

El Ayuntamiento anuncia también «obras en la red de agua de Ca n’Escandell, trabajos forestales en es Putxet, el estudio y seguimiento de las praderas de posidonia de Talamanca y proyectos en la red de pluviales de la avenida de España y las calles Aragón y Vicent Serra i Orvay».

En patrimonio, en la nota se detalla que se incluye «la limpieza de las murallas así como la compra del solar conocido como del antiguo hospital».

El Museo de Arte Contemporáneo (MACE) también se beneficia de esta batería de medidas. Vila anuncia un «proyecto de adecuación como almacén» del MACE «de las instalaciones de Es Polvorí, en Dalt Vila, y el transporte de las obras contenidas en el espacio ocupado actualmente por el museo en el barrio de Can Misses». Esta iniciativa cuenta con una partida de 45.248 euros.

Turismo y patrimonio

En turismo, se habilitan 99.895 euros para «campañas» de promoción «específicas» del Patrimonio de la Humanidad, y para el comercio, «impulsar la marca del pequeño comercio urbano y la redacción de un plan estratégico para impulsar el pequeño comercio».

Para el servicio Eivissa Crea, se aprueban 177.500 euros para diferentes programas, y al Centre de Protecció Animal de sa Coma se destinan 45.000 euros.

En recursos humanos, se llevarán a cabo contrataciones temporales y se habilitan cuatro plazas de arquitecto técnico y otras dos de auxiliar administrativo.

Para el alquiler de la vivienda, se presupuestan 500.000 euros en ayudas por «la realidad social y económica del momento y con el objetivo de dar respuesta a esta necesidad real de la ciudadanía».