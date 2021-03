Salud inocula unas 200 dosis de AstraZeneca en Ibiza y Formentera el día en que se suspende su administración

Apenas una hora y cuarto antes del anuncio, la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompañada de una amplia comitiva, visitaba el espacio en el que precisamente ayer se había iniciado la vacunación de las personas de 55 años, concretamente las nacidas en el primer semestre de 1966, según explicó a primera hora de la mañana Noelia Azqueta, directora de Enfermería del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Ella misma detalló que estaban citadas para ponerse esta vacuna 220 personas de las Pitiusas: 190 en Ibiza y otras 30 en Formentera (donde finalmente acudieron 28). Azqueta reconoció que en los últimos días ya había personas que habían rechazado ponerse esta vacuna.

Algunos de ellos no recibieron finalmente la dosis prevista, según detalló el director del Ib-Salut, Juli Fuster, en una comparecencia en la que no se ofreció la posibilidad a los medios de fuera de Mallorca de hacer preguntas. Fuster explicó que ayer mismo por la tarde se suspendió la administración de las dosis que aún no se habían inoculado. «Ya no han sido vacunadas», insistió el director del Servei Balear de Salut, que pidió «disculpas» a todas las personas a las que ya se había citado. «Se ha parado la vacunación en todos los pabellones», comentó Fuster, que recordó que precisamente ayer se había iniciado la vacunación masiva en las Pitiusas.

El montaje se mantiene a la espera de ver saber qué ocurre con la vacunación con el antídoto de la farmacéutica sueca

A pesar de esto, se mantendrá el montaje a la espera de ver finalmente qué ocurre con la vacunación con el antídoto de la farmacéutica sueca. «Para poder retomarla en cualquier momento», apuntó. Ayer mismo por la tarde el personal de Salud comenzó a llamar a las personas que estaban citadas para ponerse la vacuna de AstraZeeca en los próximos días para avisarles de la suspensión. Hoy, además, se mantendrá en el Recinto Ferial de Ibiza «un pequeño retén» que informará de la situación a todos aquellos a los que no haya sido posible avisar por teléfono y que se personen en las instalaciones.

Así, a partir de ahora la campaña de inmunización contra el coronavirus continuará únicamente con las dosis que lleguen de Pfizer y Moderna, que se administran en hospitales y centros de salud. Esta semana está previsto que lleguen a Ibiza 2.900 dosis de Pfizer y Moderna. Otras 3.500 de AstraZeneca que ya están en Can Misses quedan en suspenso a la espera de ver qué ocurre finalmente. «Deseo que sea una suspensión temporal y corta», indicó Fuster.

La consellera balear de Salud, Patricia Gómez, explicó que en el total de las islas se han inoculado 41.900 dosis de AstraZeneca. «No tenemos recogido ningún caso grave», comentó Gómez, que no detalló cuántas dosis se han administrado en las Pitiusas hasta la suspensión. Gómez insistió en que se han puesto 15 millones de dosis —«diez en Reino Unido y cinco en la Unión Europea»— y que se han constatado «33 casos» de reacciones adversas. «Es muy poco frecuente», insistió. «Esperemos que no haya problemas», comentó la consellera en la comparecencia urgente, en la que afirmó que «todos los medicamentos tienen un riesgo». «Un simple paracetamol o una aspirina pueden tener efectos secundarios graves». apuntó Fuster, que llamó a la «tranquilidad».