El portavoz municipal del PP en Vila, José Vicente Marí Bosó, criticó duramente al Ayuntamiento por «acabar 2020 haciendo caja, a pesar de ser el año de mayor crisis económica y social que se recuerda». «En el ejercicio que mayor esfuerzo demandaban los ciudadanos», añade el líder popular en una nota, «Ruiz ha acabado ingresando más de lo que gasta y enviando más dinero a los bancos».

Marí Bosó destacó sobre el remanente que «queda claro que [Ruiz] quería entregarlos a [Pedro] Sánchez porque ni tan solo sabe gastarlos» y denunció que «los bancos de esta ciudad tienen un chollo con el alcalde al mando del Consistorio». «El principal perjuicio para Vila es usted, señor Ruiz: tenemos razón cuando le decimos que sus presupuestos son una fantasía absoluta y los ocho millones de superávit lo demuestran», añade Marí en la nota.

El líder del PP detalla que «de los cuatro millones del remanente, 2,8 fueron para pagar la factura del pufo de Ruiz con Abaqua y el precio del agua y solo 1,2 millones en Bienestar Social, algo preocupante si tenemos en cuenta que fue el ejercicio con más necesidades y que las va a seguir habiendo. En el año en que mayor esfuerzo debían hacer en BienestarSocial no han gastado nada, es un escándalo».

«Le dijimos», indica el líder del PP de Eivissa en la nota de prensa, «que tenía todo nuestro apoyo en este sentido, que no hacía falta ni preguntar y que estaría bien empleado si era para este fin, y resulta que al final del año vemos que son incapaces de gastarse lo que se puede gastar, con la que está cayendo con personas en los comedores sociales y las grandes necesidades que hay».

Marí Bosó añadió:«De los 6,1 millones presupuestados para 2020, se añadieron los 2,4 millones que permitía el decreto del Gobierno en marzo, lo que supone un total de 8,5 millones, de los que solo han gastado 5,9».

«Son pura fachada e hipocresía. Si no tiene ideas, ni se saben gastar el dinero, ¿por qué rechazaron la propuesta del PP de dos escoletes, la línea de subvenciones a dispositivos digitales, la de centros educativos infantiles, la de suministros básicos del hogar a personas vulnerables o la de exonerar el pago de servicios a domicilio para personas dependientes?», se prgunta Marí Bosó.Que responde en la misma nota: «Lo hicieron por puro sectarismo, porque la propuesta era del PP. ¿Cómo pueden caer tan bajo? Eviten las caras de fingida indignación y trabajen un poco más, y, sobre todo, rindan cuentas del recorte en Servicios Sociales para 2021 ya que no se entiende que no sepan ni mantener el presupuesto del año pasado con la grave situación que tenemos».