El largo camino de la desescalada en Ibiza y Formentera

En mayo y junio las Pitiusas inician la lenta y larga desescalada. El objetivo está lejos: el fin del Estado de Alarma no llegará hasta el 21 de junio. Las islas se abren poco a poco, fase a fase. Conforme se acerca esa fecha, el futuro económico y turístico es más incierto.

Día 49: viernes 1 de mayo

ERTE hasta octubre

El conseller balear de Modelo Económico, Iago Negueruela, garantiza que los trabajadores afectados por ERTE cobrarán la prestación que les corresponde, incluso en los casos en que no haya concluido aún la tramitación burocrática. Ya se da cobertura a 115.000 trabajadores de Balears. El 95% de las solicitudes reciben el visto bueno del Ejecutivo, que además insta al Gobierno español a que los ERTE que afectan a los sectores del turismo que no arranquen con normalidad se extiendan hasta finales de octubre. El Govern anuncia controles sanitarios en el puerto de Formentera desde el lunes, día del inicio de su desescalada.

Día 50: sábado 2 de mayo

Permiso para pasear

Los pitiusos llenan playas y calles de la isla en el primer día con permiso para correr, pasear o ir en bicicleta, tras 50 días de confinamiento absoluto. Las mascarillas serán obligatorias en el transporte público desde el lunes. Las navieras se suman a las peticiones de compensaciones económicas: la media de ocupación de los barcos interislas fue de 20 pasajeros durante el primer mes de restricciones.

Día 52: lunes 4 de mayo

Formentera pasa a fase 1

Paso de Formentera a la fase 1: pueden abrir los comercios de menos de 400 metros cuadrados, pero con un aforo limitado al 30% y llevando mascarillas en su interior. Inicialmente se permite nadar en las playas... pero el Govern lo prohíbe un día después: no se podrá hasta el 8 de junio. Tampoco tomar el sol en la arena. Se establecen controles de temperatura a los pasajeros que vayan a Formentera (sólo pueden ir transportistas, trabajadores y quienes se desplacen por motivos sanitarios) o salgan de allí, que además deberán rellenar un cuestionario. Tres enfermeros realizan test de antígenos rápidos a los pasajeros, algunos de los cuales deben quedar en tierra al dar positivo. Se retrasa tanto el proceso que el primer barco, el de las 7 horas, parte con hora y media de retraso.

Día 53: martes 5 de mayo

El paro crece un 88%

10.068 desempleados pitiusos, un 87,7% más en Ibiza y un 101,7% más en Formentera. La pandemia provoca este descalabro en el empleo. Serían muchos más si no fuera por los ERTE, en los que ya hay 16.851 pitiusos. El presidente del Consell manifiesta su decepción por que Ibiza no haya pasado también a fase 1. La restauración de la isla comienza a prepararse para abrir sus puertas al público en una semana, aunque con el aforo de terrazas reducido al 50%. Se da por sentado que se pasará a esa fase, pero no hay nada seguro. Se establecen protocolos para las tiendas textiles, que obligan a dejar en cuarentena 48 horas la ropa que se haya tocado, así como desinfectar el probador después de cada uso.

Día 54: miércoles 6 de mayo

Plan de recuperación

El Consell presenta el Plan de Recuperación Económica, Social y Ambiental para estimular la inversión pública y privada. Pivota sobre varios ejes que buscan agilizar procedimientos administrativos (por ejemplo, se elimina la cédula de habitabilidad y se permiten las obras de reforma con una declaración responsable), afectan a la ordenación territorial y medioambiental, y aumentan el control contra el intrusismo.

Día 55: jueves 7 de mayo

Menos tasas, más aceras

Vila anuncia que no cobrará las tasas de ocupación de la vía públcia de bares, restaurantes y comercios en 2020. Además pone en marcha ‘Eivissa oberta’, que amplía el espacio reservado a peatones para garantizar la seguridad de los desplazamientos andando. Habrá 3.000 metros cuadrados más de nuevas aceras. Muchas se pintarán de amarillo y ocuparán el espacio destinado a aparcar vehículos. Sant Josep permite que se ocupe el doble de la superficie autorizada.

Día 56: viernes 8 de mayo

Una mujer vuelve a dar positivo

Vuelve a dar positivo una residente de Can Blai que se creía curada. Las Pitiusas llevan dos semanas sin fallecimientos (hasta ese momento, 12 en total), 29 días en el caso de Can Misses. Hay cuatro enfermos en la UCI.

Día 58: domingo 10 de mayo

Pruebas PCR a personas con síntomas

El Govern descarta seguir haciendo test de antígenos en el puerto e implantarlos en el aeropuerto porque, a su juicio, no son fiables. Se realizarán pruebas PCR en menos de 24 horas a quienes presenten síntomas de covid. Turespaña advierte de que británicos, italianos y holandeses, nuestros principales visitantes, se decantarán este verano por el turismo doméstico, es decir, no saldrán de su país. La presidenta de la patronal hotelera avisa de que abrir sólo al turismo nacional «es inviable».

Día 59: lunes 11 de mayo

Ibiza pasa a fase 1

La isla de Ibiza pasa a fase 1, en la que Formentera lleva una semana. Ya se puede visitar a familiares o amigos a cualquier hora y en cualquier punto de la isla. Muchas familias llevan casi dos meses sin verse. Abren las terrazas de los bares, pero menos de las esperadas. Reapertura de la ITV, cuya centralita se colapsa: más de 3.000 llamadas en un día para pedir cita. Formentera pide pasar ya, en siete días, a la fase 2.

Día 60: martes 12 de mayo

Cuarentena a vuelos extranjeros

El BOE establece que, desde el viernes, quienes lleguen a España en avión desde el extranjero deberán estar en cuarentena 14 días. La medida permanecerá vigente hasta que concluya el Estado de Alarma. Aun así, el presidente del Consell dice que es «una bofetada» a la isla por ser un «mensaje negativo» y se transmite incertidumbre a los turoperadores. Es más barato, a su juicio, hacer test a los viajeros. La primera noche con terrazas abiertas, Vila sanciona a ocho bares por ruido, por no respetar distancias de seguridad o por acumulación de gente, y anuncia que en una semana restablece la zona azul. Se permite ya el embarque de personas con coches en los ferris a Formentera.

Día 61: miércoles 13 de mayo

No se reduce el aforo de aviones

La UE rechaza reducir el aforo de los aviones para prevenir contagios, no así en barcos. Cáritas quintuplica ya el reparto de alimentos respecto a antes de la crisis sanitaria. Cruz Roja da servicio a un millar de usuarios.

Día 62: jueves 14 de mayo

Aluvión de cancelaciones

Educación descarta que los estudiantes vuelvan a clase. Aluvión de cancelaciones de reservas tras el anuncio de la cuarentena a pasajeros que procedan del extranjero. Los pacientes ingresados por covid ya pueden recibir al visita de sus parientes. La pandemia ya ha destruido 11.300 empleos y 1.900 empresas pitiusas.

Día 63: viernes 15 de mayo

Formentera pasa a fase 2

El Gobierno confirma que Formentera pasa a fase 2 el lunes 18 de mayo. Tras 38 días sin nuevos ingresos, la UCI de Can Misses suma uno nuevo. Hay cuatro hospitalizados críticos.

Día 64: sábado 16 de mayo

Vuelven Air Nostrum y Baleària

El Consell transfiere a los consistorios 1,3 millones de euros para ayudas a autónomos afectados por el confinamiento, que se suman a los 1,3 millones que estos tienen ya previsto repartir. Air Nostrum retoma los vuelos interinsulares: habrá tres vuelos diarios desde el domingo 24 de mayo. Baleària retomará el enlace con Denia desde el 25 de mayo. El Gobierno quiere una última prorroga de «alrededor de un mes». Bajan a un centenar los fallecidos diarios en España.

Día 65: domingo 17 de mayo

Más libertad para pasear y hacer deporte

El Govern pide que se pueda pasear y hacer deporte por toda Ibiza y sin horarios concretos, actividades restringidas hasta entonces a los municipios en los que se reside (salvo en núcleos de hasta 5.000 habitantes, como Cala de Bou, que ya disfruta de esos beneficios), y que pase a fase 2 el 25 de mayo. Armengol quiere que las mascarillas sean de uso obligatorio en espacios abiertos, algo que el Gobierno ya se plantea.

Día 66: lunes 18 de mayo

Formentera, en fase 2

Formentera pasa a fase 2, en la que ya es posible el baño en las playas (pero pocos de zambullen porque el agua está fría), consumir en el interior de los bares (con aforo limitado al 40%), celebrar bodas, misas y velatorios (también con aforos concretos) y la pesca de recreo.

Día 69: jueves 21 de mayo

Mascarilla obligatoria

Desde los seis años de edad es obligatorio llevar la mascarilla (denostadas hace sólo 70 días por los responsables sanitarios pitiusos) en espacios públicos cerrados, en la vía pública y al aire libre siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros. Por ejemplo, para acceder al Mercat Nou hay que llevarla puesta. Las infracciones se pueden castigar con multas entre 600 y 30.000 euros.

Día 70: viernes 22 de mayo

No a la movilidad interislas

El Gobierno acepta que Ibiza pase a fase 2 el lunes, pero no la movilidad entre islas.

Día 71: sábado 23 de mayo

Manifestación motorizada de Vox

150 coches, 30 motos y un camión secundan una protesta convocada por Vox contra el Gobierno por su gestión de la crisis sanitaria. Pedro Sánchez anuncia que los turistas extranjeros podrán visitar España desde julio, para lo que eliminará la cuarentena desde entonces. La cifra de muertos diarios en España baja a los 48.

Día 73: lunes 25 de mayo

Ibiza en fase 2

Ibiza entra en fase 2, cuya principal novedad respecto a la 1 es que ya está permitido el baño, que las autoescuelas pueden reanudar su actividad, y es posible la pesca recreativa y acceder al interior de bares y restaurantes con un aforo hasta del 40%. Para muchos restauradores y hoteleros, abrir en esas condiciones es un acto de fe: la mayoría siguen cerrados y la actividad, sin turistas, es mínima: hasta el 1 de julio, España no levantará la cuarentena a extranjeros. Santa Eulària abre Can Planetes, las salas de exposiciones y el Museu Etnogràfic. También recobra vida Sa Nostra Sala, en Vila, con la exposición que inauguró a principios de marzo para celebrar el día de la mujer (’La condició femenina a través dels llibres de text i de lectura’) y que fue clausurada a causa de la pandemia.

Día 74: martes 26 de mayo

Alemanes para un plan piloto

El Govern pide que, dados sus buenos datos epidemiológicos, Balears entre el lunes 1 de junio en fase 3 y que esa misma jornada se permitan los desplazamientos entre islas. Sólo hay 20 casos activos en las Pitiusas, de los que 16 están hospitalizados. Formentera acumula nueve casos en toda la pandemia. El Ejecutivo balear también quiere traer turistas en junio (primero se habla de 3.000, luego de 10.000), principalmente alemanes, como prueba piloto. El empresario Abel Matutes Juan augura que «hay crisis para rato», que será «más larga que la de 2008», que vamos «hacia un desastre económico y social», que el invierno «será terrible» y que la recuperación será en U». De momento no falla.

Día 76: Jueves 28 de mayo

Ibiza seguirá en fase 2

El Gobierno rechaza acelerar la desescalada: Formentera sí pasará el lunes 1 de junio a fase 3, mientras Ibiza deberá esperar una semana más. Jarro de agua fría para Ibiza, cuyo presidente daba por hecho el avance.

Día 78: sábado 30 de mayo

Se cierra Cala Bassa

Sant Josep se ve obligado a cerrar Cala Basssa ante la afluencia masiva de gente durante el fin de semana, y vigila ses Salines y Comte por si es necesario clausurarlas también. La Asociación de Ocio de Ibiza admite que «no es el momento» de abrir las discotecas: «Hay que esperar a hacerlo con seguridad». Mantener la distancia social dentro «es muy difícil», reconoce su gerente, José Luis Benítez. Se mantiene la cuarentena a viajeros procedentes del extranjero: una decena de alemanes llegados desde Düsseldorf están aislados. Hasta el momento, las Pitiusas han registrado 173 casos en toda la pandemia y 12 muertos. Aún hay cuatro personas en la UCI, que lleva 53 días sin nuevos ingresos.

Día 79: domingo 31 de mayo

Los movimientos interislas serán posibles en una semana

Se anuncia que los movimientos entre islas serán posibles desde el lunes 8 de junio y que la cuarentena que se aplica a los extranjeros acabará el 21 de junio, al finalizar el Estado de Alarma, no el 1 de julio. 200 personas se concentran en una fiesta de los tambores en Benirràs, que no se desaloja para evitar enfrentamientos. La Guardia Civil limitará el acceso el siguiente fin de semana.

Día 80: lunes 1 de junio

Formentera entra en fase 3

Formentera entra en la ansiada fase 3, en la que puede haber reuniones de hasta 20 personas, se suprimen las franjas horarias, y entran en servicio las barras de los bares, cuyas terrazas ya pueden ocupar el 75% del aforo (el 50% en el interior). Los hoteles siguen cerrados a la espera de que se permita, al menos, el movimiento entre islas.

Día 81: martes 2 de junio

El paro sube un 171%

Como era de prever, el confinamiento provoca un crecimiento del desempleo del 171% en las Pitiusas. Hay 6.642 parados más que un año antes. Hay, además, 24.568 pitiusos en ERTE, que maquillan las (ya de por si malas) cifras laborales. El 80% de los hoteles no sabe aún si abrirá desde el 21 de junio.

Día 87: lunes 8 de junio

Ibiza en fase 3

Ibiza entra en fase 3. Hay novedades: se permite que los locales comerciales amplíen su aforo al 50%, frente al 40% del resto de España, pero en los salones de juego será del 30%, frente al 50% español. También aumenta en el interior de restaurantes al 75%. El Govern justifica el cierre de discotecas en fase 3 por el alto riesgo de contagio, tal como ha ocurrido en otros países. En hoteles se permite el 60% de ocupación en zonas comunes. En las residencias de mayores ya se consienten dos visitas semanales de familiares. El Gobierno autoriza el plan piloto del Govern para la llegada de alemanes desde el 15 de junio, dos semanas antes de la apertura oficial a extranjeros.

Día 88: martes 9 de junio

Un plan piloto «pensado para Mallorca»

El conseller balear de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, advierte de que el Govern no facilitará la llegada de turistas a Sant Antoni que busquen una oferta de alcohol y música: «Estamos en una situación excepcional», recuerda. Es un aviso a navegantes para el West End. Si bien se habló de que, en principio, el plan del Govern traería a un millar de alemanes a Ibiza, el Ejecutivo reconoce que no hay un cupo concreto. El presidente del Consell, Vicent Marí, estalla un día después: «Es un plan piloto pensado para Mallorca». De hecho, sólo incluye ocho vuelos a Ibiza que ya estaban programados. El Gobierno establece la distancia social obligatoria en 1,5 metros y la obligatoriedad de portar mascarilla acabado el estado de alarma.

Día 90: jueves 11 de junio

Cáritas no da abasto

Cáritas ha distribuido en sólo cinco meses la misma cantidad de alimentos que en todo 2019, 100 toneladas. Calcula que este año atenderá a 3.00 personas, un millar más. Muchos quieren irse de la isla, pero no pueden pagar ni el pasaje. En el puerto empieza a verse la emigración a la inversa: coches llenos de trastos y maletas de gente que vuelve a la Península porque aquí no hay trabajo.

Día 93: Domingo 14 de junio

Las fronteras se abrirán el 21

España adelanta al día 21 de junio, fin del Estado de Alarma, la apertura de sus fronteras con la UE, de manera que el cacareado plan piloto, que empieza al día siguiente, apenas tendrá efectividad: sólo siete días. Otra cosa es que los turistas lleguen como otros años: Europa apuesta por las «vacaciones patrióticas» por temor a los contagios, avisa Turespaña.

Día 94: lunes 15 de junio

El Govern avisa: las discotecas no abrirán en verano

Llegan los primeros 400 alemanes del plan piloto... a Mallorca. Los empresarios descartan una apertura general pese al desbloqueo de las fronteras desde el 21 de junio. Por ejemplo, Playasol anuncia que sólo abrirá el 37% de sus alojamientos en julio. OD Group, tres de cinco. Las discotecas permanecerán cerradas hasta que haya vacuna, avisa el Govern. El sector lo asume y pide ayudas. Hï y Ushuaïa anuncian que no abrirán esta temporada.

Día 96: miércoles 17 de junio

Llegan los primeros turistas

Dos días después que en Mallorca, aterrizan en un vuelo regular los primeros alemanes del plan piloto, aunque estaba programado con anterioridad: proceden de Düsseldorf y son sólo 76 (la mitad de la capacidad del avión de Eurowings), la mayoría propietarios de segundas residencias. Can Misses acondiciona su laboratorio para poder hacer 300 PCR diarias, en vez de las 48 que analizaba hasta ahora. Se hace viral el vídeo de un médico negacionista de Urgencias de Formentera que asegura que no tiene sentido llevar mascarillas ni mantener una distancia de 1,5 metros. Salud estudia medidas disciplinarias.

Día 97: jueves 18 de junio

El West no podrá abrir

El Govern permitirá que los locales de hasta 300 personas de aforo puedan abrir desde el 21 de junio, excepto los del West de Sant Antoni. Justifica esa limitación por «seguridad sanitaria» en esa «zona de excesos». Limita el horario a las 2 de la mañana y elimina pistas de baile: sólo se podrá bailar sentado, lo cual es harto complicado y soberanamente aburrido. Los empresarios de esa zona convocan una manifestación para el segundo día de la nueva normalidad.

Día 100: Domingo 21 de junio

Empieza la temporada más incierta

Acabado el Estado de Alarma, el primer día aterrizan 23 aviones (siete procedentes del extranjero) de diez destinos diferentes. Los pasajeros tienen que rellenar un formulario con sus datos personales y localización durante su estancia. Las Pitiusas llegan a la «nueva normalidad» con 19 casos activos, 14 hospitalizados (sólo uno en la UCI) y 56 sanitarios en vigilancia. Desde que empezó la pandemia se han registrado 187 positivos y 12 fallecidos (todos mayores de 65 años; la media de edad fue de 76,6 años). La crisis ya ha destruido 20.000 empleos en las Pitiusas. Comienza una temporada llena de incertidumbres y muchos sustos.