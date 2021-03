El alcalde de Sant Antoni arremete contra sus socios de Cs y PI y les acusa de buscar protagonismo

El alcalde de Sant Antoni y portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Marcos Serra Colomar, rompió ayer su silencio sobre la crisis del gobierno tripartito a través de un comunicado en el que recordó que tanto Proposta per les Illes (el PI) como Ciudadanos, sus socios en Sant Antoni, «son dos partidos que vienen de dos batacazos electorales», por lo que aseguró entender que «cualquiera de ellos quiera intentar visibilizar sus partidos para intentar sacar el máximo rédito político a sus 400 respectivos votos».

«El primero [el PI] perdió dos concejales y 800 votos respecto a la legislatura anterior y el otro [Ciudadanos] venía con muy buenas perspectivas de las elecciones nacionales que se celebraron justo un mes antes, pero finalmente obtuvo 1.100 votos menos y solo consiguieron sacar un concejal. Muy distintos fueron nuestros resultados que, con 3.000 votos, logramos un concejal más respecto a la legislatura anterior y recuperamos mil votos en Sant Antoni en relación a las elecciones nacionales del mes anterior». Con estas palabras respondió Marcos Serra a las denuncias expresadas por sus socios en torno al atasco en el departamento de Urbanismo y al ultimátum de Joan Torres al PP para solucionarlo, anunciando además una votación en su formación para decidir si se rompe el pacto de gobierno.

Precisamente el alcalde, Torres y Martín mantuvieron ayer la primera de una serie de reuniones con las que el tripartito pretende resolver las desavenencias de la coalición, sobre todo en materia urbanística.

Casi en paralelo al encuentro, el alcalde de Sant Antoni afirmó en una nota enviada a los medios que no percibe rencillas internas en el gobierno del Consistorio. «Los últimos días ha habido mucho ruido político en Sant Antoni y es cuando menos curioso que eso no se perciba internamente dentro del equipo de gobierno, pero en cambio se publique en la prensa. La realidad es que estoy contento y muy orgulloso del trabajo realizado por todo el equipo y del rumbo que llevamos», aseguró el alcalde, antes de admitir que «cualquier área del Ayuntamiento siempre podría ir mejor». «Pero es que en la vida todo se puede mejorar y para eso trabajamos cada día con todo nuestro esfuerzo y dedicación», añadió Serra en un comunicado en el que advirtió a sus socios de gobierno de que no aireen desencuentros con intención electoralista. «Creo que si algún partido está pendiente sólo de las próximas elecciones y espera conseguir más votos con titulares y ultimátums políticos a sus socios de gobierno, se equivoca. Los vecinos de Sant Antoni nos votaron porque quieren que gestionemos el municipio de la mejor manera posible, pero no vernos enfrascados en batallas políticas y menos mientras sufrimos la mayor crisis social y económica de las últimas décadas», subrayó Serra, antes de aclarar que no teme perder la alcaldía del municipio: «No me preocupa mi cargo en el Ayuntamiento pues si tengo que abandonarlo, a día de hoy sigo conservando mi trabajo de informático y creo que puedo irme con la cabeza bien alta».

Sus socios, a la espera

Tanto Joan Torres como José Ramón Martín restaron importancia ayer a las invectivas del líder del PP en Sant Antoni y subrayaron la importancia de la serie de reuniones previstas para tratar de resolver el colapso que existe en el área de Urbanismo. El primer teniente de alcalde y vicepresidente balear de Proposta per les Illes (PI), Joan Torres, indicó que la mantenida ayer fue «la primera de varias reuniones para intentar reconducir las cosas que no funcionan» en el tripartito de centroderecha. En cuanto al comunicado de Serra, respondió:«Lo que me preocupa es resolver un problema grave ocasionado por su partido de inoperancia dentro de un departamento concreto y no perder el tiempo en hablar de temas electorales».

En la misma línea se expresó el portavoz de Cs en la coalición. «Se han puesto encima de la mesa una serie de propuestas y se seguirán negociando en los próximos días para tratar de llegar a un acuerdo para resolver los problemas que tenemos en urbanismo», explicó Ramón.