La actividad regresa «a cuentagotas» a los gimnasios de Ibiza

Aunque el sábado pasado, 13 de marzo, los gimnasios ya podían reabrir sus puertas con un 30 por ciento de aforo tras pasar Ibiza a nivel 3 de riesgo de covid, fueron muchos los negocios del sector que esperaron hasta ayer para subir de nuevo la persiana. También hubo otros, como los de la cadena Fraile, que, de momento, han optado por permanecer cerrados 'hasta que el aforo permitido sea más amplio y se pueda entrenar con seguridad'. Así se anunciaba a los clientes en un cartel colocado en la entrada del gimnasio Fraile Ibiza Centro. «Las restricciones impuestas por el Govern nos impiden prestar los servicios adecuadamente de manera que se garantice la seguridad y calidad que merecen nuestros clientes. Deseamos que pronto estas restricciones se estabilicen y podamos comunicar la apertura», se podía leer en dicho cartel.

Entre los gimnasios que optaron por abrir sus puertas ayer está el Bfit. El goteo de clientes y gente interesada en apuntarse era incesante a mediodía. «Por suerte la gente ha venido con ganas e ilusión», explicaba la gerente, Miriam Ballester.

Entre las decenas de personas que ayer acudieron a este centro deportivo estaba Maite. «Echaba en falta el gimnasio. Suelo ir cuatro o cinco días a la semana», comentó después de terminar su sesión de ejercicios.

Como la sala de cardio permanece cerrada, debido a las restricciones sanitarias, optó por hacer un poco de musculación. Durante los dos meses que el Bfit ha estado cerrado, Maite ha optado por un monitor online, aunque ella, explicó, prefiere mucho más hacer ejercicio en un gimnasio. «Aquí se socializa, te encuentras con las amistades y te sube más la serotonina», explicó con una sonrisa.

También estaba feliz de que reabrieran los gimnasios Victoria. «Lo he echado mucho de menos. Es el único entretenimiento que tengo siendo madre y trabajando», comentó poco antes de entrar en el Bfit. «Suelo hacer ejercicio de lunes a viernes y mientras el gimnasio ha estado cerrado me he dedicado a ir en bicicleta y a correr por la montaña», detalló. A partir de ahora, aseguró, intentará compatibilizar el gimnasio con el ejercicio al aire libre.

También reabrieron ayer los centros Nirvana de Platja d’en Bossa y Sant Jordi. La afluencia de gente no fue tan grande como se esperaba. «Llevamos medio día abierto y la gente va viniendo a cuentagotas», afirmaba sobre las 13 horas su propietario, Rafael Tur. «Hay que tener en cuenta que el aforo es solo del 30 por ciento y que no podemos tener ni cardio ni clases dirigidas. Vamos a empezar con los pies de plomo, tenemos que ir con mucho cuidado porque estamos en fase 3», remarcó.