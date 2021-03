El PSOE de Sant Antoni sostiene que su grupo está preparado para «gobernar»

El portavoz del grupo PSOE-Reinicia de Sant Antoni, Simón Planells, aprovecha la crisis que se ha abierto en el tripartito de centro derecha para asegurar que su grupo está preparado para gobernar. «Somos un equipo de gobierno y estamos dispuestos a seguir con el buen modelo que se inició en el pasado mandato», destaca.

Planells asegura que ve con «preocupación» la situación interna del equipo de gobierno después de los problemas manifestados por los socios de gobierno del PP, en especial por el primer teniente de alcalde, Joan Torres, de Proposta per Ibiza (PxE), quien ya ha anunciado que entre junio y julio someterá a votación en su partido la continuidad del gobierno que dirige Marcos Serra, del PP.

El «colapso» en Urbanismo es una de las principales causas que ha generado esta crisis, pero también hay otras cosas que tampoco gustan a Torres. «Los pactos no son eternos», sostiene Torres.

Torres y Planells niegan que hayan mantenido contacto alguno para negociar una moción de censura que aparte al PP de la alcaldía. «No nos posicionamos de momento. Vemos lo que está sucediendo con respeto, pero con preocupación porque afecta a a la acción política del Ayuntamiento», asegura Planells, al tiempo que valora que Torres diga que «las heridas con el PSOE» tras el traumático final del pasado mandato estén «curadas». «Siempre he pensado que del pasado se aprende. Le doy mucho valor [a las declaraciones de Torres] como persona», se limitó a decir.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos, Fernando Gómez, considera «más que justificado el malestar de PxE y Cs con el PP» y asegura que mañana mismo abriría una negociación con PxE para pactar una moción de censura, pero acto seguido puntualiza que hay que «respetar los pasos que debe dar a PxE y, en vez de presionar, dejar que voten [si quieren seguir gobernando con el PP y Cs]», indica, al tiempo que asegura que pese al lavado de cara del PP con «la incorporación de personas nuevas, está actuando como el PP de siempre», en referencia a «la ampliación del horario de las terrazas del West End hasta las 2 horas o el cambio de posición sobre el puerto». Tampoco descarta que sea Cs el que dé la espalda al PP porque este trata de «comérselo».

Tirón de orejas de Cs a Torres

Asimismo, el segundo teniente de alcalde, José Ramón Martín, considera «injustificada» la maniobra de su compañero de gobierno Joan Torres y tacha de «podemita» someter a votación en una asamblea de su partido la continuidad del tripartito de centro derecha. También dice que mantiene «una buena relación con el PSOE». «Y no por eso presentaré una moción de censura», indica el representante de Ciudadanos.

Martín asegura que no le preocupa esta situación y anima a Torres a que monte «un equipo mejor si cree que puede revertir la situación». El concejal de Deportes, Juventud y Transparencia recuerda que el pacto se acordó en torno a tres ejes: la mejora de la limpieza, la policía local y el urbanismo. «Las dos primeras se han solventado más o menos bien, pero cuesta obtener cambios en urbanismo. Tras haber conseguido dos de los tres principales objetivos casi a mitad de mandato, no me parece que haya motivos para dar ultimátums. Pero depende de él», subraya.

De hecho, hoy está prevista una reunión del tripartito para buscar una solución a los problemas del colapso de Urbanismo. «Hay que hacer los cambios que toquen. Al alcalde le compete tomar decisiones, aunque todos pensemos que es Joan [Torres] el que manda», asegura con ironía.

Además, Martín resta importancia al hecho de que el concejal del barrio de ses Païsses del PP, Miguel Tur, no acudiera a la presentación a la prensa del proyecto de eliminación de barreras. «Me dijo que tenía una reunión. No era una presentación formal a los vecinos», justificó. El alcalde, Marcos Serra, rehusó responder ayer a las llamadas de este diario y la responsable de comunicación del Ayuntamiento dijo que hoy se emitirá un comunicado.