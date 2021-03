Aniversario del confinamiento: El mes de abril más crítico en las pitiusas

Primer aniversario del confinamiento. El Estado de Alarma de prorrogó una, dos, tres veces... El número de muertos creció de manera alarmante. Escaseó el material de protección. Se vivió la Semana Santa más atípica de la historia.

En abril se vivieron los días más oscuros de la pandemia, con un incremento notable de casos, de muertos y de hospitalizados en las UCI, así como con una notoria escasez de mascarillas y geles desinfectantes, cuyos precios eran desorbitados.

Miércoles 1 de abril. Fallecen dos residentes de Can Blai

Se registran dos nuevas muertes, en este caso de dos hombres (de 87 y 93 años) que procedían de la residencia Can Blai y que estaban ingresados en la Unidad de Media Estancia de Ca na Majora, en el edificio del viejo hospital Can Misses habilitado para estos casos. Las Pitiusas suman ya tres muertos y 90 positivos, de los que 54 están hospitalizados y 16 en las UCI. En España ya hay 100.000 infectados y 9.000 muertos. Se detectan cinco casos en el cribado realizado a profesionales esenciales (bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sanitarios) en la carpa instalada en Can Misses. Una unidad del Regimiento de Infantería Palma 47 llega a Ibiza con el fin de proteger infraestructuras críticas, como el gasoducto de Cala Gració. Lo que no se explica es quién o qué, de repente, representa una amenaza.

Día 20: jueves 2 de abril. El paro aumenta un 17%

Primeros datos del paro en plena pandemia: crece un 17% y la contratación se desploma un 32%. Hay 8.422 desempleados, unos 1.200 más que un año antes en esas fechas. Además hay 3.000 nuevos demandantes de empleo (20.595 en total), una cifra inusual que recoge a los afectados por un ERTE. Y eso en sólo 18 jornadas. El presidente del Consell, Vicent Marí, comparece por videoconferencia en redes sociales para advertir, en tono muy serio, de las «consecuencias desastrosas» que se ciernen sobre la isla si no hay turismo la próxima temporada. Todos los datos indican que Balears será la zona española más golpeada por la crisis y, dentro de la Comunitat, las Pitiusas aún más. La incidencia del covid se dispara: 11 nuevos casos en una jornada. Ya hay 61 hospitalizados, 17 de ellos críticos.

Día 21: viernes 3 de abril. La consellera de Salud balear se disculpa

Aunque los responsables sanitarios habían insistido una y otra vez en que había material de sobra, la consellera de Salud, Patricia Gómez, pide «disculpas por su uso limitado» durante la anterior semana. Gómez habla de «lucha para mantener los pedidos», es decir, de escasez de productos necesarios para la seguridad, incluso para atender a los pacientes. Por ejemplo, asegura que a finales de marzo se produjo «una caída del stock de medicamentos relajantes». Can Misses añade seis nuevas camas UCI por lo que pueda pasar. El Ejército también desinfecta con lejía diluida el aeropuerto y la residencia Cas Serres, de la que es titular el Consell, pues el Govern impide que lo haga en las de su competencia. Los supermercados limitan las unidades que se pueden adquirir de determinados productos, como levadura (se dispara la afición a preparar tartas en casa), gel hidroalcohólico, papel higiénico, harina, pasta y arroz. «No es por desabastecimiento, sino por precaución tras la embestida inicial al declararse el Estado de Alarma», señala el jefe de zona de Eroski. Por poco tiempo.

Día 22: sábado 4 de abril. Otra prórroga del Estado de Alarma

Se amplía por segunda vez el Estado de Alarma, esta vez hasta el 26 de abril. Ibiza Contagia recauda ya 100.000 euros para comprar material de protección a los sanitarios y pacientes: llegan 5.000 mascarillas y 100 trajes. No está mal teniendo en cuenta que la gerencia del Ib-Salut aseguraba hasta poco antes que no hacía falta ese material. Dos empresas de handling anuncian que no operarán en el aeropuerto en verano. Mal presagio. El Ejército sigue desinfectando la isla, esta vez el puerto y la Llar Ibiza.

Día 23: domingo 5 de abril. Tres muertos más

Un hombre de 97 años, una mujer de 92, que procedía de Can Blai, y otra anciana de 95 se suman a la lista de víctimas (7) del covid en Ibiza. El encierro y las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia empiezan a pasar factura en la salud mental de los pitiusos: el Govern balear crea una línea de atención psicológica abierta las 24 horas del día para casos de ansiedad, soledad o duelo.

Los supermercados limitan las unidades que se pueden adquirir de determinados productos

Día 24: lunes 6 de abril. Sin comida ni casa

La petición de alimentos desborda a los servicios sociales. Es el preámbulo de las colas del hambre que empiezan a aparecer a las puertas de Cruz Roja o de Cáritas. Casi todos los detenidos el último fin de semana por no respetar el confinamiento sin justificación eran toxicómanos o sin techo. En el aparcamiento de ses Variades (Sant Antoni) varios hombres viven dentro de sus coches o furgonetas porque, al estar en paro, no pueden pagarse ni siquiera una habitación. Otro vive en un cuchitril de cinco metros cuadrados rodeado de matojos y cañas.

Día 25: martes 7 de abril. Los diarios de David Marqués

TVE estrena la serie ‘Diarios de cuarentena’, del director ibicenco David Marqués, una sitcom semanal de 30 minutos de duración que muestra cómo es la convivencia en tiempos de coronavirus. Ibiza comienza la Semana Santa sin cases santes ni procesiones ni bendiciones de ramos. El óleo del Santo Crisma ha sido bendecido en Valencia, pues no hay aún obispo y Antonio Cañizares, arzobispo de la diócesis valenciana, no puede trasladarse a la isla debido a las restricciones en los viajes.

Día 26: miércoles 8 de abril. Octava víctima

No se registra ningún nuevo positivo, pero sí otra víctima, la octava, un hombre de 69 años con patologías previas. Flojas ventas de pescado en el Mercat Nou, cuando otros años era el menú principal de la Semana Santa.

Días 27 y 28: jueves 9 y viernes 10 de abril. Sin fieles y en silencio

Debido al confinamiento, la misa de la cena del Señor (Jueves Santo) se celebra sin feligreses presentes, pero se retransmite por Youtube a través de un Mac instalado en la iglesia de Jesús. Ni procesiones ni lavados de pies ni cases santes ni procesión del copón. Nada es igual a otros años. En el oficio de la Pasión (Viernes Santo) en Sant Antoni tampoco hay beso a la cruz y la nave está desierta. La Junta de Cofradías invita a los feligreses a encender una vela y orar. Dos nuevos fallecidos por covid.

Día 29: sábado 11 de abril. Mascarillas obligatorias

En cuatro días sólo se registra un caso. Se canta rápido victoria y se asegura que ese dato demuestra que se consolida la tendencia a la baja de la pandemia en las Pitiusas. La alegría dura poco tiempo. La consellera de Salud balear vuelve a disculparse, esta vez por decir que los sanitarios se contagian fuera del trabajo y que no usan adecuadamente el material de protección. Se celebra también la Vigilia Pascual sin feligreses presentes, esta vez retransmitida (la de Sant Josep) por la televisión local y en la que se eliminan varios ritos, como la bendición del fuego frente al porxo del templo. El Govern obliga al uso generalizado de mascarillas en el trabajo, aquellas que tanto denostaban algunos responsables sanitarios al comienzo de la epidemia.

Día 30: domingo 12 de abril. Brote en el Reina Sofía

Un brote de coronavirus en la residencia de mayores Reina Sofía obliga a trasladar al hospital Can Misses a nueve internos, todos con síntomas leves, mientras otra contagiada permanece allí debido a su precario estado de salud. Hay, además, otros dos casos en la isla. Lo sucedido en Semana Santa fue, pues, un espejismo.

Día 31: lunes 13 de abril. Fallece una residente del Reina Sofía

Otra fallecida: tenía 90 años y era interna del Reina Sofía. Debido a su delicado estado de salud no pudo ser trasladada a Can Misses la jornada anterior con otros nueve ancianos afectados por el brote de covid en esa residencia, donde se registra otro nuevo positivo. Uno de los últimos ingresos en el hospital es una formenterense de 86 años que llegó a Ibiza en helicóptero. El Gobierno envía a las Pitiusas 32.000 mascarillas para que sean repartidas el martes entre los trabajadores que deban desplazarse en transporte público hasta sus puestos.

Día 32: martes 14 de abril. Vuelta al tajo

El Gobierno permite que la construcción reanude su actividad. Lo hace, pero a medio gas. El Govern establece una serie de medidas en la obra, como la obligación de que las jornadas sean continuas, portar equipos de protección individual, tomarse la temperatura diariamente antes de empezar a trabajar y emplear guantes, entre otras. Las fuerzas de seguridad distribuyen las 32.000 mascarillas en el Cetis, la estación de autobuses de Sant Antoni y la parada principal de Santa Eulària. La escasez de ese material (y su especulación) fuerza a un constructor a comprarlas a 20 euros la unidad para su medio centenar de empleados. Y sólo duran tres días. Hay tan pocas que el Consell gestiona la adquisición de 50.000: «Hay países donde las venden en los supermercados», exclama, crítico, Vicent Marí, presidente del Consell, al hablar de la improvisación en el reparto entre la población de ese elemento básico para la protección frente al coronavirus. El festival Sueños de Libertad se aplaza. Todo se aplaza.

Día 33: miércoles 15 de abirl. Aparecen las colas del hambre

El Ibestat da a conocer que, en sólo medio mes, la pandemia destruyó 4.627 empleos en las Pitiusas, una caída a plomo que no se registró ni siquiera en la crisis de 2008. Los temporales son los más afectados. También desciende un 5,4% el número de empresas de alta. De ahí que las colas del hambre ya sean visibles a las puertas de Cáritas: «Hace un mes atendíamos a 20 o 30 personas a la semana. Ahora, a 70 u 80 cada día», explica el coordinador de esa entidad, Gustavo González. Llegarán a ser casi 200. Los presidentes de Ibiza y Formentera exigen que se hagan pruebas masivas de la población para ver el alcance de los contagios... Sí, esas pruebas que se hicieron masivamente al comienzo de 2021 y que previamente sólo se practicaron en algunas zonas muy concretas de la isla de Ibiza. Un nuevo fallecido (ya van 11), el empresario Mariano Torres Arabí. El Ministerio de Educación anuncia que todos los alumnos pasarán este año de curso de forma automática. El Govern pide a los profesores que sean «flexibles» al evaluar.

Día 34: jueves 16 de abril. Vuelos apretados

Empiezan a denunciarse casos en los que las aerolíneas no cumplen los criterios de separación entre pasajeros. Una buena noticia: no hay ingresos en la UCI desde hace 10 días.

Educación anuncia el 15 de abril que todos los alumnos pasarán este año de curso de forma automática

Día 35: viernes 17 de abril. Primera alta en Ca na Majora

La Pimeef ya asume que el 80% de las empresas pitiusas sufrirán pérdidas «muy importantes» o inasumibles». Su presidente, Alfonso Rojo, avanza que el empleo en verano se reducirá al 40% de los trabajadores habituales. Se da de alta a la primera paciente ingresada en Ca na Majora: se llama Margarita, tiene 88 años, procedía de una residencia y llevaba 23 días hospitalizada.

Día 36: sábado 18 de abril. En fase de salida de la epidemia

Por primera vez casi se iguala la cifra de pacientes curados (69) con la de activos (70). Según el jefe del Comité de Seguimiento de Enfermedades Infecciosas de Balears, Javier Arranz, las Pitiusas se encuentran «en la salida de la fase aguda de la epidemia». Doce días sin ingresos nuevos en las UCI.

Día 37: domingo 19 de abril. Alivio del confinamiento para los niños

Sana otra mujer de 88 años residente en Cas Serres tras pasar 25 días ingresada, desde el 24 de marzo. El Gobierno, al fin, decide fijar un precio máximo de venta de mascarillas, guantes de nitrilo y geles antisépticos o hidroalcohólicos. Nueva prórroga (ya van tres) del Estado de Alarma, esta vez hasta el 9 de mayo. El presidente del Gobierno anuncia que los niños podrán disfrutar de «un alivio del confinamiento» desde el 27 de abril. Pedro Sánchez habla por primera vez de la «nueva normalidad».

Día 38: lunes 20 de abril.Las discotecas no abrirán

El Gobierno decide que las discotecas están a la cola del calendario del desconfinamiento: casi seguro, no podrán abrir en verano, lo que aboca al paro a 3.000 personas. Por primera vez en un mes, España baja de los 400 fallecidos diarios.

Día 40: miércoles 22 de abril. ‘Filtros de cafetera’ como mascarillas

Salud retira de los centros sanitarios de las Pitiusas una remesa de mascarillas por su dudosa eficacia. Los facultativos las llaman «filtros de cafetera». Los sindicatos siguen denunciando que en vez de calzas, el personal del 061 usa bolsas de basura, y que reciben buzos y batas que no son impermeables. Recibe el alta Johan Ramos, el primer paciente positivo en covid de Formentera, de 43 años, tras pasar 19 días en la UCI de Can Misses: «Me durmieron el 23 de marzo y desperté el 14 de abril en la UCI», cuenta. El Área de Salud comienza a hacer test a todos los sanitarios, primero a los que están en primera línea.

Día 41: jueves 23 de abril. 167.500 mascarillas a 0,96 euros

Salud envía 167.500 mascarillas a las farmacias de las Pitiusas para que se vendan a 0,96 euros. Sólo se podrán adquirir un máximo de dos mascarillas quirúrgicas. La pregunta que todos se hacen es ¿y cuando se acaben, qué? Can Misses recibe seis nuevos respiradores para las UCI, otro material que escaseaba al inicio de la pandemia. La celebración de Sant Jordi queda relegada a las redes y al interior de las librerías que aún siguen abiertas.

El 23 de abril Salud envía 167.500 mascarillas a las farmacias pitiusas: se venden a 0,96 euros

Día 42: viernes 24 de abril. Exoneración de tasas

Consell y ayuntamientos acuerdan exonerar a personas y empresas de la parte proporcional de todas las tasas y cánones repercutidos en las fechas en que no han podido hacer uso de las actividades o instalaciones por el estado de alarma. Además, la institución insular no aplicará la subida que estaba prevista en el canon de entrada de residuos del vertedero de Ca na Putxa, es decir, que no subirán las tasas de basuras.

Día 43: sábado 25 de abril. Francisco sale andando de Ca na Majora

Cuarto día sin casos en las Pitiusas. Francisco, de 86 años y procedente de la residencia Reina Sofía, recibe el alta tras 13 días ingresado. Sale andando de Ca na Majora. Aún hay ocho pacientes en las UCI, donde no hay nuevos ingresos de enfermos desde hace 18 jornadas.

Día 44: domingo 26 de abril. Los niños salen a pasear

Los menores de 14 años disfrutan de su primera hora fuera de casa desde el 14 de marzo. Llevaban 44 días confinados totalmente. Pueden salir, pero respetando una serie de normas: no deben alejarse más de un kilómetro de la vivienda, no pueden acceder a parques, la caminata durará como máximo 60 minutos, y sólo se permite un máximo de tres críos por cada adulto. Se aconseja el uso de mascarilla, pero aún no es obligatorio. La presidenta del Govern, Francina Armengol, quiere que la desescalada sea distinta en cada isla, en función de sus cifras de contagios.

Día 45: lunes 27 de abril. La pesca se reactiva

Los arrastreros alicantinos vuelven a faenar en aguas pitiusas. Renunciaron a venir cuando, al comienzo de la pandemia, el precio de las gambas y del pescado se desplomó en las lonjas del Levante. Un pescador ibicenco captura los primeros atunes rojos de la temporada, cuya carne desaparece rápido de los mercados de la isla. Salud selecciona a 1.500 pitiusos para las pruebas de prevalencia del covid.

Los niños disfrutan de su primera hora fuera de casa el 26 de abril. Llevaban 44 días confinados totalmente

Día 46: martes 28 de abril. Formentera iniciará el desconfinamiento

Se anuncia que Formentera iniciará su desconfinamiento el 4 de mayo, junto a la Gomera, el Hierro y la Graciosa. Se avanzará una semana en la desescalada al resto del país. La transición a la «nueva normalidad» se realizará en cuatro fases y el objetivo es que acabe a finales de junio. Tres semanas sin pacientes en las unidades de críticos pitiusas. Los hoteleros sopesan crear una agencia de viajes on-line. No se ha vuelto a hablar del tema.

Día 47: miércoles 29 de abril. Apertura de fases

Se da a conocer cómo será el desconfinamiento. La fase 0 empieza el 2 de mayo, pero Formentera entra directamente en la fase 1 el 4 de mayo, en la que se permite el movimiento de los ciudadanos, pero manteniendo la distancia social; los comercios tienen permiso para reanudar su actividad, la restauración sólo puede servir en terrazas al 50% de su aforo, reducido como en los lugares de culto, y los hoteles reabren si se excluyen las zonas comunes. En la fase 0, en la que empezará Ibiza, los restaurantes pueden servir comida para llevar, y se permiten los entrenamientos deportivos individuales y los paseos de forma individual o entre convivientes, eso sí, de 6 a 10 y de 20 a 23 horas, con horarios específicos para niños y mayores de 70 años. La fase 3 (apertura de cines y del interior de locales de restauración con un tercio de aforo) empieza desde el 25 de mayo, y la fase 4 (bodas para un mínimo de asistentes, se permite un aforo del 50% en el comercio), desde el 8 de junio.

Día 48: jueves 30 de abril. Cuatro coches en un mes

Las Pitiusas acaban abril sin lamentar fallecimientos por el covid en las tres últimas semanas. Desde hace 23 jornadas no hay nuevos ingresos en las UCI. Los concesionarios sólo vendieron cuatro coches en todo el mes.