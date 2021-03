Según ha comunicado SATSE , la Inspección de Trabajo da un plazo a la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera para resolver las graves deficiencias en relación al incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Relacionadas El Satse denuncia al hospital de Ibiza ante Trabajo por incumplir las medidas de prevención de contagios

El Sindicato de Enfermería SATSE presentó una denuncia el pasado 15 de febrero ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social donde acusaba a la Gerencia del Área de Salud de Ibiza y Formentera de vulnerar la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A pesar de que desde julio de 2020 se habían presentado numerosas notificaciones sobre los riesgos que sufren los trabajadores del hospital, la gerencia casi nunca había dado respuesta.

SATSE denunciaba, entre otras cosas, que la gerencia del hospital no distribuye mascarillas FFP2 con marcado CE y que infringía otras medidas de protección como la falta de mamparas para personal sensible y las embarazadas. Estos hechos podrían estar contribuyendo al gran número de contagios entre profesionales. En múltiples ocasiones, las mascarillas de las que disponen las enfermeras, según el sindicato, son de baja calidad y además continúan siendo KN95 en muchos de los servicios, modelo que ya no se puede comercializar y además no se adapta a la anatomía facial dando una falsa sensación de seguridad.

El sindicato también denunciaba que no se estaba protegiendo a las embarazadas ni al personal especialmente sensible tal y como determina la ya citada Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Desde el sindicato se solicitó que se investigara y revisara por parte de la Inspección de Trabajo todas las irregularidades denunciadas y solicitaba la intervención para la correcta protección de la salud de todas las enfermeras, incluidas embarazadas y personal sensible. También se pidió que se comprobara que el Área de Salud había formado a las trabajadoras en el manejo correcto de los EPI, que se revisaran todos los puestos de trabajo del personal sensible y embarazadas y que se procediera a investigar los hechos descritos, instándole a adoptar las medidas y resoluciones que fuesen pertinentes.

Finalmente, la Inspección de Trabajo ha suscrito la denuncia de SATSE y ha dado unos plazos ajustados a la gerencia para que subsane las irregularidades denunciadas, que son las siguientes: